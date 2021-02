Cuando dicen que voy a perder, pongo una sonrisa en mis labios. No hay nada más lindo que callar bocas

Oscar Valdez tiene el mundo en contra, pero todo su espíritu de guerrero a favor. Muy pocos levantan su voz para darle opciones en su pelea del 20 de febrero contra Miguel “Alacrán’‘ Berchelt, TOP RANK

Oscar Valdez tiene el mundo en contra, pero todo su espíritu de guerrero a favor. Muy pocos levantan su voz para darle opciones en su pelea del 20 de febrero contra Miguel “Alacrán’‘ Berchelt, quien defiende su título de campeón del Consejo Mundial del Boxeo en un choque que muchos venden como un futuro clásico.

No puede ser de otra manera cuando se enfrentan dos mexicanos de alto calibre como Berchelt y Valdez con estilos contrastantes y estrategias distintas, aunque todo apunta a que esto puede convertirse en una bronca dentro del más recto sentido de la palabra.

Hasta su ídolo, Julio César Chávez estima que Berchelt será el ganador, pero Valdez solo pone una sonrisa en sus labios y espera que llegue ese día en Las Vegas para poder callar las bocas que hoy dudan de su capacidad de victoria en uno de esos combates que sí valen la pena en un momento donde los mejores evaden a los mejores.

Clásico, Pelea del Año, ¿qué viene a tu mente cuanto escuchas esto?

“Es un honor para mí que la gente considere esta pelea como aquellos de los grandes mexicanos como la fue la de Erick Morales contra Marco Antonio Barrera. Es también un compromiso. Me siento obligado a dar un gran espectáculo. Esta pelea contra el el Alacrán Berchelt tiene todos los ingredientes para ser buena por los estilos de ambos’‘.

¿Cuánto pesa esa presión?

“La verdad es que estoy bien concentrado. La prioridad no es parte de la Pelea del Año, ni noquearlo en el primer round o el segundo. Estoy enfocado en lo mío que es ganar y dar un buen espectáculo. Obtener el cinturón del Consejo Mundial significa mucho para mí. Lo he soñado desde que era un niño. Lo han tenido mis ídolos Julio César Chávez, Morales, Juan Manuel Márquez, Alí’‘.

Chávez padre piensa que gana Berchelt, ¿cómo te ves de underdog?

“Es una motivación para mí. Chávez se inclina por Berchelt, pero eso no me desmotiva ni me causa presión, todo lo contrario. No hay nada más bonito que demostrarles a esos que no creen en ti que tenías razón. Muchos analistas dicen que voy a perder, que van a arrasar conmigo. Estos comentarios me traen una sonrisa. Con eso voy al gimnasio y entreno el doble’‘.

Berchelt siempre viene adelante, te veo más en el contragolpe...

“Tenemos un plan A y un plan B. Todo depende de qué traiga el Alacrán. Podemos boxear y contragolpear, pero a veces el plan de trabajo sale por la ventana y vamos al tú por tú para saber quién tiene más hambre de triunfar, quién lo quiere más. Me siento que el plan de trabajo va a salir por la ventana y veremos quién es mejor encima del ring, quien tiene más corazón’‘.

Sé que eran buenos amigos desde que eran amateurs.

“Somos buenos amigos, vivimos en Sonora, Hermosillo, casi vecinos. Comemos en los mismos restaurantes, frecuentamos los mismos lugares. Nos vemos mucho. Pero desde que se firmó el contrato la amistad salió por la ventana. Volveremos a ser amigos después de la pelea. Tenemos una rivalidad desde hace una década’‘.

Digamos que en los amateurs ibas delante de él.

“En el 2010 fue campeón nacional. Yo estaba en Puerto Rico en una Copa Olímpica. Como tenía experiencia olímpica me enviaban a torneos internacionales y cuando regresaba me eliminaban con el campeón nacional. Por alguna u otra razón nunca nos enfrentamos, pero siempre quedó eso como una oportunidad futura que ahora es más importante que un torneo nacional’‘.

¿Por qué te mantuviste tanto en los amateurs?

“Quise hacer lo contrario de la mayoría. En México, desafortunadamente debutan a muy temprana edad. Creo ques es un error. Si se quedan como amateurs pueden foguearse. Tener 150 peleas te puede ayudar mucho al momento de saltar al boxeo profesional. Vengo de casa humilde, pero perseguía más mis sueños que el dinero’‘.

Imagino que lo económico es un tema muy fuerte para esos jóvenes.

“Tengo una fundación para ayudar a esos boxeadores amateurs. El tema económico es fundamental. Yo muchas veces pensé en dejarlo todo para ayudar a mi familia, pero me mordía la lengua y seguía esforzándome. No logré la medalla olímpica, pero se me abrieron muchas otras puerta, como estar como Topa Rank. Combatí contra Lomachenko, cubanos, rusos, ucranianos’‘.

¿Cómo ves el boxeo actual?

“Todos quieren ser como Floyd Mayweather y defender un record invicto. Los mejores no pelean con los mejores, porque no quieren perder ese invicto. Por eso estoy peleando contra el Alacrán. No le tengo miedo a la derrota, porque quiero cumplir mi sueño. El dinero vendrá luego si cumples ese sueño’‘.

¿Qué te parece esas peleas de youtubers?

“Es triste para el boxeo. Es una cachetada para boxeadores como nosotros que venimos de pesos chicos, que se rompen el alma en el gimnasio y agarramos pocos centavos.Viene entonces un youtuber y por su fama y sus seguidores, agarra millones. Eso es un golpe para esos boxeadores que se parten el alma para alimentar a sus familias’‘.

En el establo de Reynoso, ¿cómo es la relación con Canelo Alvarez?

“Es una persona muy seria y se puede malinterpretar como una persona arrogante, pero es totalmente lo contrario. Mientras más lo conozco, me doy cuenta de que es un gran ser humano que ayuda a tanta gente sin decir nada. No digo esto porque estamos juntos ni porque me regaló un caballo súper hermoso, sino porque tiene un gran corazón’‘.