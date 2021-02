¿Por qué este campeón cubano es codiciado por otros rivales? La diferencia que hace un cinturón

Yordenis Ugás posa en una foto con Errol Spencer Jr. FACEBOOK YORDENIS UGAS

La diferencia que hace una faja. En un momento en que los títulos mundiales de boxeo parecen haber caído en desuso por su proliferación indiscriminada, el caso de Yordenis Ugás refuerza la noción de que siguen siendo importantes en términos de promoción y visibilidad.

Cuando Ugás era apenas un retador y vencía toda oposición posible mientras escalaba en los rankings, los campeones en el peso welter le miraban con cierto aprecio, pero sin concederle un chance de pelear por una de esas coronas que ellos ostentaban.

Ahora que el cubano es súper campeón de la Asociación Mundial del Boxeo, la situación ha cambiado de manera diametral e, incluso, se ha de la posibilidad de un combate contra Errol Spence Jr., uno de esos que aducía la falta de un cetro para enfrentarlo en el ring.

“Ugás es un buen peleador. Muy buen peleador’‘, comentó Spence en junio del 2020. “Creo que es alguien que siempre está enfocado. Tiene ese factor de entrenamiento cubano, siempre se mantiene entrenando, siempre enfocado. Parece que siempre está en forma. Pero en cuanto a un nombre grande, todavía no está ahí. Ese es el único problema de él. Un gran guerrero, pero no un gran nombre. No es Danny García, no es Pacquiao, sabes, no es Terence Crawford’’.

Pero ya es Ugás.

La situación comenzó a cambiar cuando Ugás conquistó la faja “regular’‘ de la AMB ante Abel Ramos y se transformó por completo cuando ese organismo sacó al legendario Manny Pacquiao de su clasificación por inactividad y elevó al santiaguero al puesto de súper campeón.

Una vez que Ugás se catapultó en los welters, la reacción de Spence también se movió a otra posición que abre la posibilidad a una pela que sería de las mejores posibles en las 147 libras y, sin duda, muy fácil de realizar porque ambos están bajo la sombrilla de Premier Boxing Champions.

“Todo lo que necesitabas era algo que yo quería’‘, escribió en sus redes sociales Spence cuando supo de la elevación del antillano, todavía fresco de su triunfo sobre el peligroso Danny García en su primera pelea tras un accidente donde se salvó de milagro. “Es la temporada de cinturones’‘.

Ugás, quien estuvo muy cerca de coronarse antes de caer en controversial decisión ante el entonces rey del Consejo Mundial Shawn Porter, le respondió de esta forma: “lo tengo. Vamos a pelear por tres campeonatos. Vamos a darles a los fanáticos una gran pelea’‘.

Pero no se trata solo de Spence, porque Mickey García, otro welter de importancia y que combate como agente libre donde encuentra un negocio que le apetezca y un rival que se ajuste a sus necesidades, también mencionó la posibilidad de medirse a Ugás en el futuro cercano.

García, quien ya cayó ante Spence, debe calibrar en su mente que puede vencer a Ugás y apoderarse de su corona, pero ahora es el cubano el que dicta su futuro y si surge, como se espera, el chance de unificar coronas, esa sería la dirección a tomar para su regreso al ring.

Cuando no era titulado, su entrenador Ismael Salas le llamaba el Hombre del Miedo en las 147 libras. El hombre del cual nadie habla. Cuando los campeones y los mejores exhiben sus preferencias y enumeran sus listas de potenciales oponentes, siempre dejan fuera su nombre y no por casualidad.

Todavía sigue siendo un hombre de miedo, pero finalmente ya está en boca y en la lista de todos, al menos de los otros reyes.

“La AMB removió al boxeador activo más famoso y me elevó a súper campeón’‘, escribió Ugás en sus redes sociales. “Agradecido con este reconocimiento de mi trabajo y esta victoria moral. Pacquiao es una leyenda. Respeto eso. Pero este es mi tiempo’‘.