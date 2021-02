Salida del Rey impacta de manera negativa en cartelera del Canelo Álvarez en Miami

Una vez más, el Rey no puede defender su corona. Julio César Martínez no podrá subir al ring este sábado en Miami debido a una lesión en la mano derecha que le impedirá pelear ante McWilliams Arroyo, lo cual supone la segunda posposición de esta cita en las 112 libras.

Con el potencial de ser el mejor de la noche, el choque entre Martínez y Arroyo estaba previsto como combate coestelar de la cartelera protagonizada por el mexicano Canelo Álvarez y Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium que contará con la presencia de 15,000 aficionados.

Sin duda, la mala suerte persigue al mexicano, pues se trata de la tercera pelea en dos años que se se le cae al boxeador conocido como Rey Martínez, un guerrero que gusta mucha por su estilo de alto volumen de golpes y cuya ausencia golpe con fuerza la velada.

Mucho se esperaba de esta pelea por de la rivalidad histórica entre mexicanos y puertorriqueños que ha producido clásicos como los encuentros ;entre Salvador Sánchez contra Wilfredo Gómez y los de de Antonio Margarito ante Miguel Cotto, entre otros.

“Bueno, más que nada, quiero que sepan que me siento muy triste y muy decepcionado por esto, por lo que me ha pasado y toda la gente que ha estado conmigo y me ha apoyado’’, escribió Martínez en Instagram. “Esto no detendrá la pelea [para que suceda] y regresaré en busca de un nocaut’’.

Martínez (17-1, 13 KOs, 1 NC) tenía previsto enfrentar a Arroyo (20-4, 15 KOs), el 15 de agosto en Tulsa, Oklahoma, pero el mexicano no pudo seguir adelante con la pelea debido a un problema gastrointestinal debido a una comida que le hizo mal efecto en el estómago.