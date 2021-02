Algunos quieren verme perder para estar ellos contentos. Obviamente, no les voy a dar el gusto

No todo el mundo sabe vivir en la cima. No todos pueden respirar el aire denso de la altura. Saul “Canelo’‘ Alvarez llega a Miami en la cumbre del boxeo, rodeado del fervor de millones y de las críticas de una importante porción de aficionados. Es algo que viene con el territorio.

Jamás se sabrá cuantos pagaron el boleto con la intención de ver caer al campeón mexicano este sábado (DAZN) en eh Hard Rock Stadium o cuantos lo hicieron para admirarlo con la mano levantada tras un potencial nocaut sobre el turco Avni Yildirim, un retador valiente pero sin el coro de habilidades del Canelo.

Más allá del triunfador que puede parecer arrogante, está Canelo la persona, el ser humano que entre pelea y pelea se refugia en su familia y ayuda a quién puede en la medida de sus posibilidades. Uno siente que nunca llegará a conocer la dimensión profunda de este hombre.

¿Cómo te has sentido estos días en Miami?

“La verdad que muy bien. Muy contento de venir aquí y abrir una nueva plaza para grandes peleas. Es un honor pelear en el estadio de los Dolphins. Muy motivado. Quedan unos últimos boletos que se venden siempre al final. Nos permitieron 15,000 personas. La vez pasada fueron 12,000.. Así sean 1,000 se siente como si estuviera el estadio lleno. Espero que la gente disfrute de una gran pelea’‘

En el 2008 eras un desconocido, ahora llegas a Miami en la cima, ¿cómo has vivido el cambio?

“Se siente un orgullo, mucha satisfacción por el trabajo y el sacrificio. Todas las ganas que le hemos echado han valido la pena al final. Así que me siento muy bien de regresar aquí y ser el número uno. Para mí es una gran motivación seguir haciendo historia’‘.

Recibes flores y piedras por igual, ¿no cansa a veces estar en la cima?

“No, la verdad que no. Siempre soñé estar aquí y aquí estoy bien. Tienes que estar dispuesto a todo, a los sacrificios, tienes que estar dispuesto a las críticas, pero en realidad es más lo bueno que lo malo. Hay que estar consciente de todo y, más que nada, agradecido de todo lo logrado’‘.

¿Qué recuerdas de los sparrings celebrados con Yildirim?

“En el sparring es totalmente diferente, es totalmente otra cosa, pero él es un peleador fuerte, aguerrido, que va hacie el frente. Pega y aguanta mucho, y no da paso para atrás. Siempre hay que tener cuidado con ese tipo de peleadores, porque con un solo golpe pueden cambiar la pelea. Vengo preparado para que no haya ninguna sorpresa’‘.

¿Hay alguien que pueda vencer al Canelo en 168 libras?

“No lo creo. Me siento en mi mejor momento en esta etapa de mi carrera, me siento muy fuerte, más hábil, más confiado encima del cuadrilátero. No creo que haya nadie que pueda vencerme en la división’‘.

Hay quien dice que debes subir a 175, que debes pelear con este o aquel, ¿no crees que la gente pide demasiado?

“Los que no creen en mí quieren verme perder. Eso es lo que quieren ver de cualquier manera. Si no es en este, que sea en otro peso. Lo que quieren es verme perder para ellos estar contentos. Pues, obviamente, no les voy a dar el gusto’‘.

¿Donde encuentras refugio entre pelea y pelea?

“En mi familia. En ellos me refugio. Soy un muchacho de mentalidad muy fuerte y siempre he sabido donde estoy parado, donde quiero estar. No me cambia nada el hecho de que gane. Me siento orgulloso, pero no me cambia nada mi mentalidad. Me siento ganador, pero de eso a cambiar mi modo de ser es totalmente diferente’‘.

Haces mucho trabajo caritativo que no se ve...

“Es difícil contarlo, porque lo hago de corazón. Las cosas que han salido a la luz es porque han debido salir por alguna u otra cosa, pero he hecho muchas cosas que no tienen que salir en redes sociales. Cuando lo haces de corazón, no hay necesidad de eso. En ocasiones es bueno mostrarlo para que la gente se motive a ayudar’‘.

Hace mucho tiempo que no peleas en México, ¿deseas volver a combatir allí?

“Me encantaría. Ojalá se de la oportunidad pronto y que se acabe lo de la pandemia para poder llenar algún estadio, pero estamos contentos de estar en Miami abriendo caminos en medio de esta situación’‘.

NUNCA PARES, NUNCA TE CONFORMES

Canelo Alvarez forma parte de la campaña de Hennessy “Nunca pares. Nunca te Conformes que desde el 2012 viene reconociendo a diversos íconos que buscan sobrepasar sus propios límites.

“Estoy muy contento con ellos. Me han tratado muy bien y hemos hecho un gran equipo. Tienen la misma filosofía que yo: nunca te rindas, nunca te acomodes. Son grandes personas y están contigo en las buenas y en las malas’‘.

A través de su trayectoria y reconociendo la importancia de la familia y la comunidad, Canelo Álvarez ha elevado su profesión y dominado en el ring. Llevándolo a construir un legado perdurable y victorioso. El ícono mexicano encarna los valores de la campaña “Nunca Pares. Nunca te conformes.”

A finales del año pasado, Hennessy también saco un nuevo video inspirado en Canelo, “Never Silent”. El video evoca el poder de la comunidad, la perseverancia y la cultura, representando otro capítulo más en esta alianza y reforzando la filosofía de Nunca Pares. Nunca te Conformes.