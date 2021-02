¿El futuro del boxeo? La lejana historia de cuando el Canelo Alvarez y Miami se vieron por primera vez

TUTICO ZABALA JR. (c) en la conferencia de prensa del 3 de diciembre del 2008 para presentar la pelea entre Raúl Pinzón (i) y Saúl “El Canelo’’ Alvarez.

Siempre cauteloso y sensato, la predicción salida de sus labios sorprendió al periodista. Nunca antes Félix “Tutico’‘ Zabala Jr. se había lanzado al ruedo con una frase tan altisonante ni sus ojos aumentado tanto, como queriendo salir de sus órbitas.

“Ese pelirrojo que ves ahí’‘, comenzó a decir el promotor antes de tomar un segundo aire para descargar las palabras con más fuerza, “va a ser una futura estrella del boxeo. Va a ser alguien muy grande y vamos a ser muchas cosas juntos. Acuérdate que te lo estoy diciendo hoy’‘.

Hoy era entonces un 3 de diciembre del 2008 y la conversación tenía lugar -tras una conferencia de prensa- una mañana del camuflado invierno de Miami, a donde había llegado por primera vez un chico mexicano que Zabala Jr. presentaba a todos como “El Canelo’‘.

Saúl Alvarez Barragán, con la juventud de sus 18 años, venía para presentarse dos días después en una cartelera de Zabala Jr. que tuvo lugar en el Casino Miccosukee, donde derrotaría por nocaut técnico en el mismo primer asalto -el poder siempre estuvo en él- al colombiano Raúl Pinzón en una pelea para probar nuevas figuras y aumentar un record.

Al finalizar la conferencia de prensa, Alvarez se sentó por pura casualidad en la mesa con el periodista y la conversación resultó tan trivial -en medio de una buena comida cubana- que apenas se tienen recuerdos de ella y que solo el éxito posterior del campeón hacen relevante.

Después de todo, uno está cansado que promotores de boxeo y agentes de béisbol le vendan cada promesa como “el futuro del deporte’‘. Se acepta por decencia, pero cada vez cree menos, hasta que una de esas predicciones se convierte en verdad.

“Tengo el recuerdo agridulce de haber estado en la esquina de Raul Pinzón aquella noche’‘, expresó Roberto Quesada, profesor de boxeo que trabaja con Zabala en All Star Boxing. “Sabía algo de su calidad, de que podía ser una futura estrella. Pero no pensé que fuera una pelea tan fácil. Cuando me moví, ya había noqueado a Pinzón. Aunque ese día perdí, me satisface haber visto algo de los inicios de Canelo Alvarez’‘.

Una docena de peleas más tarde y roto el vínculo con Zabala Jr. en larga disputa con Golden Boy, Canelo Alvarez se convertía en campeón del mundo, ganaba fajas en cuatro divisiones, escalaba en la lista de los mejores libras por libras y se erigía en el rostro del boxeo.

Se calcula que ha generado más de $400 millones y la mejor parte es que apenas ha cumplido 30 años. Recuerdo haber estado en México justo en el momento de una pelea suya contra Austin Trout en abril del 2013. No había nadie afuera. Toque de queda en esa tierra tan extrovertida.

¿El futuro del boxeo no?

“Es la única vez que me he expresado así, en esos términos de alguien en este negocio’‘, recordaría más tarde el promotor que sostuvo una larga batalla legal en una corte de Miami-Dade contra el púgil y Golden Boy por incumplimiento de contrato e interferencia, después de haber realizado juntos nueve combates. “Jamás he vuelto a pronunciar cosas así’‘.

Alvarez regresa a Miami no para pelear ante centenares de aficionados ni para defenderse en corte, sino para sostener sus fajas de campeón delante de 15,000 fanáticos en el Hard Rock Stadium, en la reafirmación de un momento rotundo en su historia particular.

Porque después que despache a Avni Yildirin este sábado en la pantalla de DAZN -¿alguien lo duda?-, Alvarez ira por la yugular del resto de los campeones en las 168 libras, Caleb Plant, Billy Joe Saunders y, quizá Gennady Golovkin en plan trilogía, antes de continuar camino quién sabe a dónde.

“Ha cambiado mucho en lo boxístico y en lo personal’‘, apuntó Alvarez en reciente entrevista con El Nuevo Herald. “Como boxeador he crecido, he incorporado nuevas cosas, he tenido muchas experiencias que me han alimentado. En lo personal también he progresado bastante. Esto es algo que seguirá evolucionado a medida que vengan nuevos retos’‘.

Y sí, era el futuro del boxeo.