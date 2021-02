Presencia del Canelo ya se siente en Miami. Se comienza a vivir la semana de la pelea vs Yildirim

Saúl “Canelo’’ Álvarez llegó a Miami con estilo y espera marcharse con la victoria. El campeón mexicano arribó el domingo en la noche para dar comienzo a la semana antes de su pelea el sábado 27 de febrero contra Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium.

Saúl “Canelo’’ Álvarez llegó a Miami con estilo y espera marcharse con la victoria. El campeón mexicano arribó el domingo en la noche para dar comienzo a la semana antes de su pelea el sábado 27 de febrero contra Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium.

La pelea será transmitida a más de 200 países por DAZN, pero la Capital del Sol estará en pleno centro de la acción, desde la “burbuja’’ instalada en un hotel de Brickell hasta la casa de los Dolphins que espera contar con 15,000 aficionados, la mayor cantidad desde que el coronavirus detuviera en secos los deportes.

“Esto es muy bueno para Miami desde todo punto de vista’’, comentó José Pérez, un cubano que también es manager de Yildirim. “Ojalá este sea el primero de muchos eventos y que otros promotores vengan a traer espectáculos de esta magnitud’’.

Canelo llegó junto a su entrenador Eddy Reynoso, feliz aún del tremendo triunfo de su pupilo Oscar Valdez, quien le arrebató el sábado pasado la corona mundial de las 130 libras al también mexicano Miguel Berchelt, pero confiado de que eso no le sucederá a la principal estrella ante el turco.

Yildirim llegó igualmente el domingo en la noche acompañado del entrenador mexicano Joel Díaz y de su promotor Ahmet Oner, quienes confían en que el asiático podrá sorprender a todos y convertirse en el primer campeón mundial de su país.

“No sé porque la gente no confía nada en Avni’’, apuntó Ohner. “Quizá no han visto el mismo boxeador que yo he visto, su crecimiento, sus habilidades. Avni no tiene nada que perder y mucho que ganar. Sí creo que podemos estremecer al mundo. Vamos con todo contra Canelo’’.

Ambos se vieron por primera vez las caras este lunes durante una sesión de fotos en la sede de su pelea y el martes será la llegada oficial al hotel que los albergará como burbuja durante el resto de la semana.

El jueves volverán a verse frente a frente en la última conferencia de prensa y luego el viernes en el pesaje, dejándolo todo listo para un choque el sábado donde el campeón de México sale como amplio favorito en las apuestas y los pronósticos de los expertos.

“Va a ser muy difícil que Yildirim pueda lograr una sorpresa, casi imposible’’, expresó el profesor cubano de boxeo Jorge Rubio, quien entrenó con Yildirim en el pasado. “Avni vendrá adelante a buscar un golpe de efecto, pero Canelo es muy buen boxeador. No habrá sorpresa’’.

Campeón en cuatro divisiones, Álvarez venció en diciembre pasado al entonces súper campeón de la Asociación Mundial, Callum Smith, pero desde ese momento dejó en claro que el siguiente enfrentamiento le pertenecía a Yildirim, quien no combate desde el 2018.

Yildirim (21-2 12 KOs) ha venido esperando por esta oportunidad de pelear por la faja del CMB desde un combate en febrero del 2019 cuando cayó por decisión técnica ante Anthony Dirrell, después de sufrir una cortada en el ojo que obligó a detener las acciones.

De acuerdo con fuentes, las entradas se están vendiendo bien para la cartelera que se efectuará bajo estricto control sanitario por el impacto del coronavirus, lo que resulta un indicador del arrastre del Canelo más allá de México y la Costa Oeste, donde se concentra la mayor parte del público mexicano.

“Yo represento a los mexicanos, pero también a todos los latinos’’, recalcó el campeón. “Saber que la venta de boletos va por buen camino me llena de satisfacción. Solo espero que llegue el momento para brindarles el mejor de los espectáculos’’.