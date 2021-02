Canelo no es un Dios, sino un ser humano. Quizá podamos estremecer el mundo en Miami

AVNI YILDIRIM (c) junto a sus managers Ahmet Oner (i) y Jose Pérez.

Ahmet Oner desea la sorpresa y a la vez le teme. Si Avni Yildirim derrotase a Saul “Canelo’‘ Alvarez el 27 de febrero en Miami, el veterano manager no sabría qué hacer. Si cuando supo de la seguridad de la pelea se puso en extremo contento, una victoria de su boxeador turco lo haría estallar de alegría.

Como todo el equipo de Yildirim, Oner confía en la posibilidad de la victoria. Sería no solo la mayor sorpresa de la historia en el ring, sino el mayor éxito deportivo para un deportista de Turquía, porque Oner -afincado en Alemania- es compatriota de su guerrero.

Durante mucho tiempo, Oner cultivó la estrella de Yildirim y, aunque lo entiende perfectamente, le causa molestia la subestimación de periodistas y aficionados. Afirma que Canelo no es un Dios y que hombre contra hombre todo sería posible. En unas semanas se verá en el Hard Rock Stadium si el empresario turco se miente a sí mismo o ha visto algo que el resto del mundo desconoce.

Imagino que no pueden estar más contentos con esta pelea.

“Esta es la mayor pelea en el mundo para Avni. El sabe que puede poner su huella y su nombre en el mundo. Obviamente, no es igual con esto del coronavirus y que no tendremos tantos espectadores. No será como en los viejos tiempos, pero espero que sea un buen evento, una buena pelea y veremos cómo lo hace Avni’‘.

Qué le dirías a esa mayoría que no le da chances a Yildirim.

“Avni es fuerte y grande. Cree en él. No sé por qué la gente piensa tan poco de Avni. Quizá por la pelea de Chris Eubank, pero Avni ha mejorado. Canelo, sin duda, es muy fuerte, pero no es Dios, es un ser humano y como ser humano tiene sus partes débiles y fuertes. La gente subestima mucho a mi boxeador. Veremos qué pasa en la pelea. Quizá vamos a estremecer al mundo’‘.

¿Encuentras apoyo en las sorpresas de Buster Douglas o Andy Ruiz?

“Avni es mejor de lo que era Buster Douglas. Ruiz es bueno, pero mira cómo luce y como luce Avni.Avni luce como un atleta. No puedes juzgar siempre por el nocaut ante Eubank, quien tiene un estilo distinto al Canelo. Ahora tenemos un entrenador muy bueno, Joel Díaz, que está supervisando el desarrollo de Avni. Ahora está en un nivel diferente’‘.

¿Por qué Díaz?

“Es un hombre con mucha experiencia, pero sobre todo es un hombre que no le gusta perder y ha encontrado en Avni un buen soldado. Veo los videos de los entrenamientos y me doy cuenta de ese cambio. Pero sabemos que Canelo es un reto especial, muy grande’‘.

¿Confías en que Yildirim lo hará mejor que Callum Smith?

“Seguro. No quiero juzgar a Callum Smith, pero esperaba mucho más de él. Quedé un poco decepcionado, pero es el boxeo. Dos pelean y uno ganará. Si hubiera sido más bravo, quizá Smith habría hecho más. Tal vez hubiera perdido por nocaut o ganado. En mi opinión fue a sobrevivir. No parecía que quería ganar, solo sobrevivir. Avni será diferente’‘.

¿Qué le comentas a Yildirim?

“Le digo que está en un punto en que mucha gente soñaría estar. Que tiene la oportunidad de vivir su sueño. Vívelo, eres lo que eres. Usa esta oportunidad para mostrarle al mundo quién eres en realidad, porque la gente te está subestimando. Claro que hay muchas dudas, pero su meta no es el dinero, sino ser reconocido como un súper boxeador, que digan que en el 2021 hubo un Avni que era un gran guerrero, un campeón mundial’‘.

Pero entienden por qué las dudas.

“Estamos luchando no solo contra la fortaleza de Canelo, sino contra el lobby, contra el capital, porque Canelo es un monstruo de ventas, el rey del Pago Por Ver y es una súper estrella. Canelo es un monstruo, algo especial, pero a Avni le gustan los retos y tras la derrota ante Eubank ha crecido mucho’‘.

¿Es esta pelea superior a cuando Odlanier Solís peleó por la faja vs Klitschko?

“Esta es mi meta y mi reto superior. Este no es un campeón olímpico, sino un chico turco con una vida muy dura, que trabajó muy duro durante seis años para llegar a este momento. Este es un chico que trabaja, que no es malcriado. Klitschko no era tan grande como Canelo’‘.

¿Imaginas si realmente Yildirim vence a Canelo?

“Me pregunto si Canelo subestima a mi boxeador, si piensa que pasará por encima de él, que es un don nadie. Avni puede estremecer al mundo. Tomé a un chico de Turquía y lo apoyé todo el camino y de pronto se convierte en un gigante. Si eso sucede, nadie en el boxeo estará más orgulloso que yo’‘.