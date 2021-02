Pelear con Canelo puede ser más fácil que dar entrevistas. Yildirim quiere estremecer el mundo en Miami

AVNI YILDIRIM, quien enfrenta el 27 de marzo a Canelo Alvarez en Miami, junto al entrenador Joel Díaz.

Avni Yildirim mira con rostro de fastidio a la persona de relaciones públicas que le dice: “todavía te queda una más’‘. El boxeador acepta con cara de resignación, como si ese último compromiso lo librara de perder el tiempo. Tal vez su fuerte no sean las relaciones públicas.

La entrevista está pactada con Yildirim, quien el 27 de febrero enfrenta a Saúl “Canelo’‘ Alvarez en el Hard Rock Stadium de Miami, pero quien habla más es su entrenador Joel Díaz. El técnico quiere estar seguro de que su pupilo no se pierda en la madeja de palabras y responde por él, interpretándolo, ajustándolo a lo que el periodista quisiera escuchar.

Si al principio le molestaba mucho, ahora Yildirim ha aprendido a convivir con el hecho de que nadie, salvo unos cuentas de su círculo interior y Díaz, claro está, le ofrecen un chance mínimo de vencer a Alvarez, considerado por muchos el mejor boxeador libra por libra del momento.

“Ya me acostumbré a esos que dudan’‘, comentó Yildirim, quien se encuentra en California poniendo punto final a su preparación antes de volar a Miami este domingo para iniciar la semana de la pelea. “Cada vez que peleo en los Estados Unidos siempre es lo mismo. No me interesa lo que la gente piensa. No me interesa para nada’‘.

Ese “cada vez que peleo en Estados Unidos’‘ solo ha ocurrido otra vez y fue precisamente en Miami, cuando Yildirim venció en agosto del 2015 al veterano Glen Johnson en el Mana Studio en una cartelera celebrada en al área de Wynwood.

Por aquellos días Johnson venía a la baja, pero era un guerrero experimentado que había tocado la gloria de un campeonato mundial, mientras que Yildirim no significaba nada más que un prospecto de una nación con muy poca tradición boxística, de modo que nadie esperaba mucho de él.

No es que la situación haya cambiado mucho, porque una buena porción de los aficionados del boxeo vinieron a escuchar su nombre por los días en que Canelo negociaba su choque contra Callum Smith y luego se preguntaron quién era al ser anunciado como el siguiente rival del mexicano.

“¿Por qué no puedo ser yo? ¿Por qué no puedo ser yo?’‘, repitió Yildirim cuando se le mencionó si podría seguir los pasos de un Buster Douglas vencedor de Mike Tyson o de un Andy Ruiz impresionante sobre Anthony Johsua. Una sorpresa suya ante Canelo superaría esas dos.

Lo que queda claro en todo esto -y todavía no se entiende del todo porqué el Consejo Mundial del Boxeo lo mantuvo como primer retador, a pesar de venir de una derrota, aunque fuera dudosa- es que a Yildirim le han puesto en las manos una oportunidad dorada: la de hacer realidad lo imposible.

De hecho, si Yildirim hace mejor papel que el inglés Smith, habría de llevarse una victoria de tipo moral, más allá de la bolsa más sustancial de su vida. Miami, entonces, no sería tan olvidable como aquella infernal noche de verano en Wynwood.

“La parte financiera de esta pelea no es prioridad, no es lo más importante’‘, agrega Yildirim, quien de pronto parece salir de su letargo y se le nota más animado en la conversación. “Pero si gano, probablemente seré el hombre más feliz de la tierra hasta el día en que deje escapar mi último aliento’‘.

Terminan los 10 minutos asignados para la entrevista y Yildirim respira con alivio, hasta que alguien de relaciones públicas le recuerda que queda una pendiente. El turco se deja caer nuevamente en el sofá, al lado de Díaz, y recupera su cara de fastidio.

Para él, pelear con Canelo deberá ser más fácil que esto.