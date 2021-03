Tres segundos cambiaron la vida del Monstruo de Cuba. Ahora quiere seguir haciendo historia a a puño limpio

El 2020 se llevó muchas cosas, pero dejó un record inolvidable en Miami: el nocaut en tres segundos para cualquier deporte de combate de Ulysses Díaz, quien en mayo debe volver a combatir en Bare Knuckle Fighting Championship y posiblemente delante de su público natural, de acuerdo con los planes de la empresa.

Desde que en noviembre pasado Díaz derrotara en solo tres segundos a Donelei Benedetto, el video de su potente golpe de derecha casi justo al sonido de la campana le dio la vuelta al mundo con millones de reproducciones y el nombre del hombre que todos conocen como “The Monster’’ ha sonado como nunca antes.

Al igual que Luis Palomino, campeón ligero de Bare Knuckle, y Jorge Masvidal, rutilante estrella de la UFC, Díaz forma parte de esa cultura underground de peleas callejeras y vida problemática que alguna vez le tiró en un calabozo de Miami antes de que le diera una vuelta positiva a su vida.

A diferencia de Masvidal, que es uno de los deportistas más reconocibles del planeta -el número 25 en una encuesta de Nielsen- y de Palomino con casi dos décadas de combate, Díaz está alcanzando notoriedad ahora y gracias a ese nocaut en un joven circuito como BKFC.

¿Sientes presión por repetir ese KO en segundos?

“No siento presión. En realidad no estoy tratando de repetir eso. Sí quiero decir que ese KO sucedió con mucha práctica y mucho trabajo duro. Detrás de esos tres segundos mi coach Orlando Cuéllar y yo pusimos mucho esfuerzo y sudor. Lo único que busco es hacer una buena pelea y ganar’‘.

¿Cuánto ha cambiado tu vida después de ese nocaut?

“Eso me ha hecho conocido en el mundo entero, mucha gente que no sabía de mí ahora sabe quién soy yo. Pero el mejor reconocimiento ha sido aquí en Miami, mi ciudad, y eso me da tremendo orgullo. Sinceramente, esos tres segundos sí han cmabiado muchas cosas’‘.

¿Qué viene a tu mente al ver la acción en video?

“Al principio me parecía difícil creer que ese era yo. Para mí todavía es algo increíble. Ver del lugar de donde vengo y donde me encuentro ahora y saber que ese momento me puso en los libros de historia de por vida, sin duda es algo muy importante’‘.’

¿Qué ilusiones tienes para el 2021?

“Estoy esperando el contrato para mi próxima pelea en Bare Knuckle, pero sé que vendrán grandes cosas. Sin duda mi meta mayor es convertirme en campeón de Bare Knuckle, el primer campeón cubao en la historia de esta organización. Me encantaría pelear en Miami contra Thiago Santos. Sería una gran pelea’‘.

Vas del boxeo al Bare Knuckle, a las MMA, ¿cómo puedes hacerlo?

“A mí me encanta el combate. Yo vine de un ambiente duro de las calles, tuve muchos problemas que pudieron costarme caro y borrarme de todo, pero pelear me ha salvado la vida. La pelea me ayuda a quedarme enfocado y continuar por un buen camino’‘.

¿Renunciaste al boxeo por completo?

“Quiero regresar al boxeo en el 2021. Tengo un título continental y me están ofreciendo una pelea. Todavía no puedo decir nada, pero confío en regresar al ring. De modo que esos tres segundos me servirán para tener muchas más horas en los deportes de combate’‘.