Boxeador cubano piensa sacar su mandarria contra el martillo de México este viernes en Boxeo Telemundo

Hairon Socarrás vuelve a ser protagonista de una pelea estelar. El 12 de marzo, el cubano enfrentará en el choque principal de Boxeo Telemundo a Dennis “Martillo’‘ Contreras, un mexicano que llega con una racha de tres victorias y dos de ellas por la vía del nocaut.

La pelea, que tendrá lugar en Plant City, Florida, será una dura prueba para Socarrás, porque Contreras (23-10-1, 21 KO) es un guerrero de reconocido poder que también ha peleado en varias ocasiones en las promociones del empresario Tutico Zabala.

Pero Socarrás (23-1-3, 14 KO) estaba deseoso de tener un reto de esta magnitud y afirma tener una mandarria para doblegar al martillo. Una victoria le abriría lmuchas puertas, de modo que el “Majá’‘, como le conocen todos en el boxeo, deberá mostrarse superior y convincente en televisión nacional.

¿Cómo cerraste campamento para la pelea?

“Vamos muy bien. Confiamos en el trabajo que hemos hecho. Hemos hecho una preparación que ha tocado todos los puntos claves y creemos que nada de lo que traiga nuestro oponente nos va a sorprender. Tenemos que ganar y convencer en Boxeo Telemundo’‘.

¿Qué opinión te merece el rival?

“Quizá técnicamente no sea el mejor, pero como todos los mexicanos viene a ganar y presionar. Posee potencia en sus manos. Sé que va a defender su título por todos los medios, pero yo vengo con mucha hambre y con deseos de conseguir esa faja’‘.

¿Cuál es su principal arma?

“Una vez más, como muchos de sus compatriotas tiene muy buen volado con la mano derecha. Es un golpe que tira bastante y que le ha funcionado. Es matador. Yo también pego y puedo trabajar en las tres distancias. Solo se trata de ajustar, en dependencia de lo que él traiga esa noche’‘.

Esta es tu segunda pelea con Roque, ¿cómo valoras su magisterio?

“El profesor Roque ha trabajado mucho conmigo, sacando nuevas cosas. Ha trabajado sobre el talento mío para sumar nuevas cosas y hacer de mi boxeo algo más completo. La meta es crecer un poco más cada día y siento que eso es algo que hemos logrado’‘.

Una victoria aquí podría abrirte puertas.

“Pudieran pasar muchas cosas buenas, incluso pelear hasta por un título del mundo. Un triunfo nos pone entre los primeros en la división. No se me escapa lo importante de este compromiso. No puedo dejar pasar esta oportunidad’‘.