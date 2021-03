Quedó con ganas de pelear junto a Canelo Alvarez en Miami, ahora este cubano lo hará el 8 de mayo

FRANK SANCHEZ (c) junto a Saul “Canelo’’ Alvarez y el entrenador Eddy Reynoso. Facebook

Frank Sánchez hubiera dado cualquier cosa para poder pelear en Miami. Cuando Saul Alvarez venció hace unos días a Avni Yildirim en el Hard Rock Stadium, el pesado cubano solo pudo contentarse con aplaudir y apoyar a su compañero de establo en espera de una nueva oportunidad.

Ese chance podría llegar el 8 de mayo, cuando Canelo enfrente a Billy Joe Saunders, porque ya su equipo de trabajo le notificó a Sánchez que se regresara al campamento de San Diego para ponerse a punto. Su regreso al cuadrilátero está casi confirmado para esa fecha.

Una vez más, Sánchez emprende el camino de Miami a la otra costa del país para participar en los entrenamientos junto al campeón de México y soñar con la cercanía de un título mundial que él considera podría llegar más temprano que tarde. Los planes son grandes, las expectativas también.

¿Qué sientes de ese chance de volver a pelear junto a Canelo?

“Cuando me dieron la noticia, pues me puse muy contento. Ahora parto al campamento a San Diego, a ponerme listo para dar un buen espectáculo y seguir demostrando que soy uno de los mejores en la división máxima, un futuro campeón mundial’‘.

Esta sería tu segunda noche en una velada de Canelo.

“Aquella noche en San Antonio fue importante. Ya el hecho de estar en una cartelera de Canelo significa mucho. Te da la oportunidad de que mucha gente te vea, sobre todo cuando muestras lo que tu eres, la fibra de campeón. Tuve un nocaut fulminante y me sentí muy bien’‘.

¿Por qué no te vimos pelear en Miami?

“Sí me dijeron para pelear acá, pero la anterior ante Julián Fernández la terminé con el tobillo hinchado. De hecho, hice toda la pelea con esa molestia. Tuve que atenderme con el ortopédico y cuando estaba mejorando, solo quedaban dos semanas para la pelea en Miami. Mi equipo decidió no correr riesgos’‘.

Entonces, ¿no estaba ciento por ciento contra Fernández?

“No estaba al ciento por ciento. Me había lesionado el tobillo en el campamento con Saul, pero así y todo tuve el resultado que buscaba, un buen nocaut. Pero para esta ocasión mi equipo determinó cuidarme, porque ya mis peleas no son fáciles en esta división’‘.

¿Con qué ilusión vas a este campamento?

“Voy a prepararme bien, porque vienen cosas fuertes esta temporada. Tenemos pensado discutir un título mundial. Esta cartelera del 8 de mayo va a ser muy grande y hay que seguir demostrando lo que uno tiene. Hay varios potenciales oponentes, pero aún no hay confirmación sobre quién será’‘.

¿Cómo te va con el otro pesado en el campamento, Andy Ruiz jr.?

“Bien, creo que es buena persona. Tuve oportunidad de conocerlo y de saludarlo. El tiene su horario y yo tengo el mío, el tiene sus planes de trabajo y yo tengo los míos. Apenas nos vemos en el gimnasio, pero vamos bastante bien hasta este momento’‘.

Dice Canelo que no ha tenido un sparring mejor que tú, ¿no se le fue la mano?

“Sí, yo creo que el mejor sparring que ha tenido soy yo. Canelo es un boxeador fuerte que asimila bien los golpes, que ha aprendido a boxear mucho. Yo le tiro golpes de potencia, pero él tiene bastante defensa y se sabe cubrir bien. El me ayuda mucho, me da consejos sobre mis movimientos, mis combinaciones. Nos ayudamos mucho’‘.

¿Te sorprendió el triunfo tan rápido sobre Avni Yildirim?

“No, imaginaba que Yildirim no iba a aguantar los golpes de potencia de Saul y mucho menos los del cuerpo. Siempre pensé que no iba a pasar del quinto round. Contra Saunders será una pelea mejor. El inglés dará algo más de problemas, pero con la potencia de Canelo, como yo lo veo, su dedicación, no creo que alguien le pueda ganar’‘.

Hasta ahora va siendo una gran temporada para el equipo de Reynoso.

“Si, las cosas van marchando bien y todos vamos acercándonos a la meta de ser campeones mundiales, como Oscar Valdez, pero yo también me incluyo en eso. Si me mantengo saludable, es posible que pelee en otras carteleras del Canelo y con la mente puesta en un titulo’‘.