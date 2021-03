Todavía oloroso a Cuba, este prospecto del boxeo espera impresionar a todos en su debut en Miami

Llegó el momento que esperaba Alayn Limonta. Con una sólida carrera como amateur y varias medallas en torneos internacionales, el boxeador cubano hará su debut profesional este 6 de marzo en una velada de Rivalta Boxing en el Hotel Intercontinental de Miami.

Limonta era material de la principal escuadra de boxeo en la isla, pero decidió salir para probar su promesa en el ámbito profesional, siguiendo un camino que decenas de compatriotas suyos han intentado con mejor o peor suerte, pero él confía en llegar bien lejos.

Nacido en La Habana, este chico de 23 años espera impresionar para seguir abriendo puertas en un deporte que suele ser muy esquivo a quienes no se entregan por completo. Queda entonces por ver cuáles son las herramientas y el temple de Limonta cuando suene la campana.

¿Qué expectativas tiene para tu debut profesional?

“Me siento muy bien, me he preparado mucho, porque sé lo importante que es un debut para un boxeador y quiero que se recuerde esta noche como el primer paso hacia cosas más importantes en mi carrera. Voy con mucha confianza y sé que voy a ganar’‘.

Tuviste una buena carrera amateur como juvenil.

“Empecé en La Habana cuando tenía ocho años, en el gimnasio Roberto Balado. Mi madre fue la que me llevó, fue la que insistió para me metiera en el boxeo, porque amaba mucho los deportes. Así que gracias a ella hoy estoy aquí, iniciando un nuevo capítulo’‘.

¿Qué te atrajo del boxeo?

“Yo estaba primero en judo, pero mi madre me dijo que tenía que ser boxeador, que yo había nacido para ser boxeador. Esa corazonada de mi madre me tiene en esta posición. Pronto empecé a ganar y me llevaron para la academia de boxeo y ahí al equipo nacional juvenil’‘.

¿Cuéntame del mundial juvenil?

“Tuve que eliminarme con muchas personas. Tuve que pelear cinco veces, pero cuando gané la medalla de oro me sentí súper bien, porque esa medalla representaba todo el esfuerzo que había hecho desde ese primer día en que entré al gimnasio’‘.

Eras material del equipo de mayores, ¿por qué decides irte?

“El boxeo profesional me da otras oportunidades. Siempre tuve el sueño de venir a los Estados Unidos y probarme como un profesional. Aquí eres más libre y puedes desarrollarte como boxeador mucho más. Siempre he seguido a Guillermo Rigondeaux’‘.

¿Cómo te has sentido desde que llegaste?

“Estoy muy contento y motivado. Pero me sentiré mejor cuando todos me vean boxear, la manera en que domino las tres distancias. Me gusta llevar la iniciativa. Voy a pelear en 140 libras. A todos les digo que el día 6 van a ver un boxeador cubano que viene para ser campeón’‘.