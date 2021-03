Nadie esperaba esta versión de Avni. Canelo Alvarez es un monstruo, mejor que Mike Tyson

AHMET ONER habla con El Nuevo Herald en Miami antes de partir de regreso a Alemania.

Ahmet Oner fue el primer sorprendido con Avni Yildirim. El manager turco no esperaba la pálida versión del boxeador que había conocido de toda una vida, más allá de reconocer la superioridad de Saul Alvarez, quien se impuso por nocaut técnico en el tercer round.

Antes de partir de regreso a Alemania, donde reside, Oner quiso exonerar de cualquier responsabilidad al Consejo Mundial que mantuvo a su guerrero como número uno del ranking, y al Canelo que solo aprovechó sus talentos para imponerse a un Yildirim que poco o nada pudo hacer en el Hard Rock Stadium.

Miami fue una fiesta para Canelo y una pesadilla para el retador que ahora debe preguntarse si vale la pena continuar, si puede sobreponerse a estos demonios y dudas, o si es capaz de seguir adelante para borrar, en lo posible, la peor noche de su carrera. Oner estará esperando por su respuesta.

¿Cómo contempla la pelea a la distancia?

“La pelea terminó y tenemos que lidar con todo. La gente está molesta, lo entiendo. Pero ha sucedido en el pasado. Michael Spinks perdió con Mike Tyson en un round, Max Schmeling perdió con Joe Louis en un round. Canelo es muy bueno, es una superestrella. Tuve el honor de estar con Canelo y su equipo, grandes profesionales que están hechos para mucho más’‘.

¿Cree que nadie le puede ganar en los súper medianos?

“No creo que nadie pueda ganarle en la división. Si fuera más grande, podría vencer incluso a Anthony Joshua. Es un monstruo. Golpeó a Avni en el tercer round y vi que él no reaccionaba a la pregunta de su entrenador. Tomamos la decisión de sacarlo. Tiene 29 años. Canelo está en una liga diferente’‘.

¿Le quedó grande el momento, el escenario a Yildirim?

“Sí y no. Avni peleó en un gran escenario ante Chris Eubank y perdió, pero no como ante Canelo. Peleó contra Anthony Dirrell en PBC ante 10,000 personas. Esa noche peleó como si quisiera ganar y le robaron su faja, perdió el chance debido a un error humano. Creo que la causa de lo sucedido hay que buscarla en esos dos años fuera, así como sus dos lesiones y sus dudas’‘.

¿Por qué?

“El decía que necesitaba una pelea tune up, de preparación. Y no había tune up, eres el retador obligatorio. El COVID-19 lo detuvo todo. Después de una cirugía el doctor le dijo que podía entrenar el 1 de noviembre. El estaba perfecto, levantando pesas. No hay excusas. Pasaron los problemas de Canelo con Golden Boy y pasó la pelea de Callum Smith, pero el Consejo Mundial mantuvo a Avni de número uno por lo que pasó ante Dirrell’‘.

¿Cómo ve la actuación del Consejo?

“En mi opinión, el Consejo lo hizo todo muy justo y nos dio esta gran oportunidad. La gente olvida muy pronto, todos tienen sus problemas en la vida. Quizá es por ignorancia. Cuando Avni peleó ante Dirrell fue robado de su título. Nosotros protestamos, el Consejo aceptó la protesta. Luego David Benavidez derrotó a Dirrell. Después hubo problemas de fecha y luego llegó el COVID-19’‘.

Una especie de tormenta perfecta...

“En medio de todo esto Avni tuvo una cirugía y luego otra. El tomó una pausa para rehabilitarse y esto afectó a Avni. El veía a todos peleando en redes sociales, pero no entendía que todo pasaba por su beneficio, para que se recuperara. El quería una pelea preparatoria, pero le dije que no podía perder esta oportunidad, que llega una vez en la vida’‘.

¿Entonces, las dudas lo afectaron?

“No fue un oponente de valía y enfrentó al mejor peleador del planeta. Este un Avni diferente y nadie, ni el Consejo ni nosotros, esperaba este Avni. Cuando lo llevaron a la lona en el tercer round, vi que no estaba respondiendo a su entrenador. Es mi peleador, ¿entregarlo a los leones? Salvé su vida de manera financiera y en el cuadrilátero’‘.

Las dudas más Canelo...

“Canelo es muy fuerte. Solo hay un Canelo. Ponle a Jermall Charlo, a Dirrell, Billy Joe Saunders. Todos serán vencidos por Canelo. Es mejor que Mike Tyson, más sólido. Nunca perderá con boxeadores menores’‘.

¿Qué le depara el futuro a Yildirim?

“El tiene que preguntarse a sí mismo si puede vencer las dudas y dejar lo que pasó. Si desea continuar, contará con mi apoyo. Aún creo que puede ser campeón del mundo, pero no contra Canelo. Tal vez pueda mudarse a 160 libras. Perdió contra el mejor. Le digo que no se deprima, que crea en sí mismo. No hay pena en perder contra el mejor. La gente quería que se mataran en el ring, pero no sucedió’‘.