Miami puede ser una versión de Las Vegas en el boxeo, afirma promotor que trae cartelera de traje y corbata

HENRY RIVALTA vuelve a traer boxeo este 6 de marzo en Miami.

Henry Rivalta no pudo hacer nada cuando el COVID-19 le obligó a cerrar sus planes. Había sellado un pacto para varias carteleras en el Casino Miccosukee y de pronto se vio sin nada, con un signo de interrogación sobre su futuro en el boxeo. Sólo de algo estaba seguro: no se iba a quedar con los brazos cruzados.

Tras realizar su cartelera de regreso el 4 de diciembre pasado, Rivalta Boxing regresa a la acción este 6 de marzo con un programa en el Hotel Intercontinental que poco a poco se va convirtiendo en un cuartel general para los deportes de combate y, especialmente, de la empresa afincada en Miami.

Como siempre, Rivalta le da espacio a varios de los mejores prospectos de la región en un ambiente de elegancia -de traje y corbata negros- y con el deseo de convertir a esta ciudad en una especie de Las Vegas en la Costa Este. Si la velada del Canelo Alvarez es una indicación, quizá el promotor de casa no esté muy alejado de la verdad.

¿Qué trae esta cartelera de Rivalta Boxing?

“Va a ser en el Hotel Intercontinental, donde tuvimos la anterior y que resultó todo un éxito. Traemos otra cartelera espectacular, elegante y atractiva. Será Black Tie Boxing, corbata negra y traje. Es algo diferente y bueno para el boxeo en Miami. La gente bien vestida, en su traje’‘.

¿Van a tener público?

“Lo primero es decir que seguimos todas las regulaciones sanitarias del COVID-19. En un lugar con capacidad para 1,200 personas vamos a tener 300. No podemos vender tickets como hacíamos antes, pero tampoco vamos a dejar a Miami sedienta de boxeo. Por eso hemos hecho los esfuerzos para traer una cartelera de alto nivel’‘.

¿Qué traen de especial?

“Tenemos a tres cubanos peleando. Tenemos a Orestes Velazquez, un 140 libras zurdo, entrenado por Eufrasio González, tenemos al prometedor cubano Alain Limonta, quien debuta y del que se espera mucho en el boxeo profesional. Contaremos con mucho talento local y europeo’‘.

¿Cuál es el plan para el resto del 2021?

“Estamos contemplando tres carteleras más después de esta, la próxima sería entre mayo y junio. Nuestra meta es mover los boxeadores, tener una plaza donde la gente se sienta bien, protegida. Sé que alguna gente puede tener miedo por el tema de la pandemia y no los culpo, pero en este evento las cosas serán hechas de manera profesional’‘.

¿Por qué Black Tie?

“Aquí todo el mundo hace el mismo tipo de boxeo. Mucha gente ha copiado lo que hacen los promotores de aquí. Lo nuestro es alg bien exclusivo. Tenemos los derechos, el copyright de Black Tie Boxing. Nadie más puede hacer algo con este nombre’‘.

¿Qué satisfacción te da el seguir haciendo boxeo en circunstancias duras?

“Voy a seguir en el boxeo mientras Dios me lo permita, hasta que él me llame. No hay que tenerle miedo a la muerte, sino a la vida, y si uno camina con Dios, pues no existe esa preocupación’‘.

¿Te gustó la cartelera de Canelo y DAZN en Miami?

“A algunos no les gusta que vengan promotores de otras partes, pero creo que es bueno, porque se demuestra que sí podemos ser una plaza fuerte para este deporte y que Miami puede ser una segunda Las Vegas’‘.