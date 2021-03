Toca a Beethoven con las misma manos que noquea rivales. No por gusto pone en atención a los welters

Vergil Ortiz es un hombre renacentista. El guerrero toca la guitarra y el piano con soltura, casi con la misma maestría con que suele despachar a sus rivales en el cuadrilátero, porque este welter encaja perfectamente en esa frase que describe al boxeador con pegada: un artista del nocaut.

Aunque ese no es su propósito principal, Ortiz -representado por Golden Boy- irá el 20 de marzo en Fort Worth, Texas, en busca de un nocaut ante Maurice Hooker en ruta a hacia una nueva victoria. Los 16 rivales que ha visto como profesional, ninguno ha escuchado el sonido de la campana final.

Considerado por muchos uno de los púgiles de mayor futuro, Ortiz espera que este potencial triunfo (DAZN) le abra muchas puertas hacia los campeones y los hombres altos en las 147 libras. Hooker debe ser la prueba más dura, pero este chico de raíces mexicanas carga tanta dinamita en las manos que ya se hace notar.

¿Cómo ha sido este campamento vs Hooker?

“Estamos haciendo lo mismo. El trabajo ha sido muy fuerte y estamos haciendo sparrings con muchos peleadores. Asi que espero llegar en la mejor forma posible a la pelea contra Hooker. Mucha gente quiere comparar lo que hizo contra él José Carlos Ramírez, que lo noqueó rápido. No quiero que me comparen, lo haré a mi manera’‘.

Tienes 16 triunfos y 16 KO, ¿te intriga el que Hooker te lleve al límite?

“La gente piensa que voy a pasar por encima de todo el mundo, pero es no siempre será el caso. Algún día voy a chocar contra alguien a quien no podré derribar fácilmente. Siempre voy con la mentalidad de ganar, pero no con la del nocaut. Si lo busco, posiblemente no salga’‘.

¿Es esta la última pelea ante la del estrellato?

“Sí, una pelea por un título mundial viene. Afortunadamente, si hago las cosas bien en esta pelea, se abrirán muchas puertas para esas oportunidades de peleas grandes y por fajas. Siento que, después de este combate, eso va a suceder rápidamente’‘.

¿Estás contento con tu carrera profesional?

“Sí, todo ha encajado perfectamente y creo que ya estoy listo para enfrentar a los mejores en la división. Quiero los títulos. Sé que es complicado, porque todos están en lados diferentes, pero siempre y cuando ellos quieran pelear, esos choques se van a dar’‘.

¿Quién te atrae más: Pacquiao, Spence, Crawford?

“No me importa. El que quiera darme la oportunidad, pues entonces haremos la pelea y si tengo que decirle que pelee conmigo de manera directa, lo haré. Estoy en una buena posición dentro de Golden Boy junto con Jaime Munguía y Ryan García. Golden Boy nos buscará las mejores peleas y tratará de llevarnos por el mejor camino’‘.

¿Cómo es un día de Vergil Ortiz?

“Soy un trabajador incansable. Me gustar en paz conmigo mismo. Paso mucho tiempo en mi habitación, jugando juegos, tocando guitarra, piano. Puedo tocar desde Ariana Grande y Taylor Swift hasta Beethoven. Me gusta correr y esto aprendiendo español para comunicarme mejor con mi gente’‘.

¿Cuán orgulloso te sientes de tus raíces mexicanas?

“Estoy orgulloso de ser mexicano, de Michoacán. Sé que los michoacanos tienen la reputación de ser tipos duros, incansables, temidos. Estoy orgulloso de eso y así es como quiero ser en el ring’‘.

Los otros campeones se retan constantemente, tú eres más calmado.

“Soy así. No soy ni puedo ser falso’‘.