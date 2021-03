Tengo un estilo diferente a Lomachenko y los Klitschko, pero poseo la misma mentalidad

El nombre de Serhii Bohachuk (i) no suena mucho fuera de los corrillos del boxeo. Eso pudiera comenzar a cambiar a partir de este jueves, cuando el ucraniano enfrente a Brandon Adams en una cartlera de Ring City USA

El nombre de Serhii Bohachuk no suena mucho fuera de los corrillos del boxeo. Eso pudiera comenzar a cambiar a partir de este jueves, cuando el ucraniano enfrente a Brandon Adams (22-3, 14 KO) en una cartlera de Ring City USA que llegará desde Puerto Rico por la cadena NBC Sports.

Afincando en Los Angeles, Bohachuk (18-0, 18 KOs) combate en las 154 libras y pronto espera retar a los campeones del mundo en esa división, siempre y cuando pase por encima de Adams, quien será su rival más complicado hasta el momento y probará su capacidad noqueadora.

En la costa Oeste ya se le menciona por el poder de sus manos, pero siempre queda la duda de cómo le iría ante un hombre que le exija algo más que la potencia y le lleve al límite de la acción, algo que Adams planea con el objetivo de frustar al europeo.

Quién sabe si este jueves en Puerto Rico nace una estrella.

Tus rivales han caído todos por nocaut, ¿qué pasará ante un estilista?

“Francamente, no salto a buscar el nocaut, pero me he preparado muy bien para esta pelea y estoy listo para demostrar que puedo boxear con cualquiera y que tengo las herramientas para ganar un combate por cualquier vía. Adams es un hombre con experiencia, pero confía en que saldré ganador’‘.

¿Alguna presión por pelear en tv nacional?

“En lo absoluto, he esperado este momento y sé lo importante que significa que todos te vean en acción, pero mi meta es conventirme en campeón del mundo y debo pasar por esta prueba para aspirar a cosas superiores en mi carrera. Veo la pelea como una oportunidad de mostrar mis talentos’‘.

Este combate debió ocurrir en diciembre, pero enfermaste del COVID-19.

“Es algo real que ha afectado mucho a la gente, pero ya estoy totalmente recuperado y no creo que eso sea un problema para mí cuando suene la campana. Lo importante es mantenerse saludable y esperar que esta pandemia desaparezca por completo’‘.

Ucrania a ha dado a Lomachenko, los Klitschko, ¿imitabas a alguien?

“Respeto a todos esos boxeadores, Vasyl Lomachenko, los hermanos Wladimir y Vitali Klitschko, pero siempre he tratado de ser yo mismo en el cuadrilátero, de convertirme en el primer Serhii Bohachuk. Todavía queda mucho por recorrer, pero creo que voy por buen camino. Digamos que mi estilo es diferente al de ellos, pero la mentalidad es la misma’‘.

¿Te ha sido duro estar tan lejos de casa?

“Al menos una vez por temporada regreso a Ucrania. Gracias a Dios tengo gente que me ayuda y sé que es duro, pero entiendo que este es el sacrificio que debo hacer para convertirme en campeón del mundo’‘.