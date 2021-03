Mientras otros duermen, yo estoy en el gimnasio. ¿Cuando pelea el Chacal?

Guillermo Rigondeaux peleó sola una vez en el 2020, pero él no ha entrado en desespero. La gran pelea que busca el Chacal aparece en el horizonte, aunque no acaba de concretarse. PBC

Guillermo Rigondeaux peleó sola una vez en el 2020, pero él no ha entrado en desespero. La gran pelea que busca el Chacal aparece en el horizonte, aunque no acaba de concretarse. El choque entre el cubano y el filipino Johnriel Casimero se estaría negociando para algún momento del verano.

De hacerse oficial, sería la cita más importante del campeón de las 118 libras desde su combate en diciembre del 2017 contra Vasyl Lomachenko y uno que podría definir su futuro en el boxeo, ahora que se encuentra en los capítulos finales de su trayectoria en el ring.

Rigondeaux conquistó una faja vacante de la Asociación Mundial del Boxeo en febrero, cuando venció por decisión unánime en las 118 libras al venezolano Liborio Solís, después de un largo reinado en la categoría súper gallo, donde ganó dos cinturones.

Tras el fracaso ante Lomachenko, el santiaguero, de 40 años, venció de manera consecutiva a Giovanni Delgado y Julio Cejas para confirmar su retorno, pero ninguno de estos rivales se compara a Casimero, quien ha sido campeón en tres divisiones.

La gente siempre pregunta, cúando pelea Rigondeaux...

“Pronto, creo que la pelea está pactado, pero estamos esperando la fecha. Sé que mucha gente quiere verme pelear, pero este es un choque importante tanto para él como para mí, pero esa pelea viene’‘.

¿Cómo logras venir al gimnasio todos los días sin desmotivarte?

‘Esa es la clave del éxito. Eso es lo que me ha mantenido hasta ahora: entrenar. Tú que has seguido mi carrera sabes que con pelea o sin pelea mi vida se desarrolla en los gimnasios. No concibo un día sin un poco de entrenamiento’‘.

A veces es duro concentrarse sin fecha en el horizonte.

“Imagínate, ya son muchos anos y han pasado muchos anos y me han sucedido muchas cosas, pero siempre me he mantenido. Lo importante es establecer una rutina para ocupar el cuerpo y la mente’‘.

Casimero dijo que te iba a arrancar la cabeza.

“El puede decir lo que él quiera, pero arriba del ring vamos a estar el árbitro, él y yo. Vamos a ver si puede hacerlo. Vamos a ver si ese día realmente me arrancará la cabeza. Le voy a quitar la faja, eso tenlo por seguro. Soy el mejor libra por libra en las 122 libras y ahora voy por más’‘.

¿Qué sientes cuando repasas tu carrera?

“Siempre he tratado de hacer lo mejor posible. La gente son los que me pueden ubicar [dentro de la historia del boxeo cubano] porque ellos son los que están pendientes. Ahora, he logrado lo que he logrado por mi trabajo. Mientras otros están durmiendo, yo estoy en el gimnasio