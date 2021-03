A punto de volar, guerrero afincado en Miami está a punto de dar un gran salto de ganar este viernes

Melvin López está en edad de crecer y volar. Si todo sale bien para el guerrero de Nicaragua este 26 de marzo en Miami, su próxima pelea podría por una eliminatoria hacia un titulo mundial en el peso gallo

Un conocido de la afición local por su entrega y resultados, López enfrenta este viernes en una velada de M&R Boxing Promotions (Mediapro, Medley) a Samuel Gutiérrez, como favorito, pero sin dejar de tomar todas las precauciones para que el mexicano no le eche a perder sus planes.

Ilusionado aún por la pelea entre su compatriota Román “Chocolatito’‘ González y Juan Francisco “Gallito’‘ Estrada, López (24-1, 15 KO) se encuentra en la antesala de peleas importantes y quien sabe si un día no muy lejano podamos verlo en escenarios de alcance mundial.

Cuando eso suceda, sin embargo, nunca olvidará a quienes le tendieron la mano en sus comienzos.

¿Cómo ha sido este campamento para la pelea del 26 de marzo?

“Primero quiero agradecer a mi manager William Ramírez, a mi entrenador Osmiri Fernández y a mis colegas de gimnasio, que me han ayudado en la preparación. Ha sido un gran campamento. Sabemos que no podemos confiarnos y vamos preparados al máximo’‘.

¿Qué has visto de tu rival?

“Viene con deseo de ganar, con deseo de triunfo. Es un peleador zurdo y nos hemos preparado para eso. Algo menor que yo en estatura, pero ya hemos peleado con bastante gente. Va a ser una buena pelea. Vengo a hacer mi plan de trabajo y, sea como sea, tendremos la victoria’‘.

Esta pelea sería la última antes de ir por una eliminatoria de título.

“Como le digo a mi entrenador y a mi manager, vamos a enfocarnos en esta. Vamos a ir pelea por pelea, escalón por escalón, pero sí es cierto que pueden abrirse muchos beneficios y eso me da muchas más ganas de salir airoso y brindarle un buen espectáculo al público’‘.

Entonces, ¿a volar hacia cosas más grandes?

“Para mí siempre es un gusto estar con la promotora M&R, porque es la que me ha abierto las puertas desde que puse un pie en Miami. Aquí me siento en casa, en familia. Siempre es un gusto compartir el ring con los otros muchachos. Si es mi última vez en Got Talent, será sobre el ring, porque a las veladas siempre voy a ir’‘.

¿Qué te pareció la pelea de Román González ante Estrada?

“Fue bastante apretada, como todo el mundo la esperaba, una guerra. El público lo disfrutó mucho, porque hacía tiempo no se veía una pelea de esa magnitud en los pesos más chicos’‘.

¿Te imaginas en un escenario así?

“Quién no quiere estar en los grandes eventos. Si el título mundial llega, pues bienvenido sea y vamos a luchar siempre porque eso ocurra. Por otra parte, a todo boxeador le interesa generar dinero para salir adelante con la familia y encontrar seguridad económica’‘.

Y cuando ves peleando a Chocolatito, ¿como nicaragüense, qué sientes?

“Es un orgullo para Nicaragua, una persona a seguir. Sea lo que sea, es un ídolo de Nicaragua, un ídolo de boxeo y uno debe tratar de seguir los buenos pasos de quienes han triunfado’‘.