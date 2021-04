Antes que Canelo Alvarez, fue el primer campeón de México en 168 libras. Ahora busca su segunda faja

Si todo sale de acuerdo al plan, la primera pelea del Gilberto “Zurdo’‘ Ramírez bajo la bandera de Golden Boy será contra el cubano Sullivan Barrera

Si todo sale de acuerdo al plan, la primera pelea del Gilberto “Zurdo’‘ Ramírez bajo la bandera de Golden Boy será contra el cubano Sullivan Barrera. El mexicano no ve la hora de volver al cuadrilátero y ahora respaldado por una de las promotoras más importantes del momento como la dirigida por Oscar de la Hoya.

Después de conquistar un cetro mundial en las 168 libras, su carrera pareció ir a ninguna parte debido a una disputa contractual con Top Rank, pero afortunadamente todos esos problemas parecen haber quedado en el pasado y ahora mira adelante en busca de su segunda corona.

No será fácil, porque más allá de Barrera le aguardan retos importantes en las 175 libras como Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, uno de los hombres que más duro pega en cualquier división actual. El zurdo, sin embargo, ya se siente ganador por el nuevo camino que se abre a sus pies.

Tu fuiste el primer campeón de México en 168 libras, ¿qué sacas de eso?

“Es un honor para mí haber sido el primer mexicano en ser campeón del mundo en ese peso. Representar a México es lo más grande, y que la gente crea en mí. Mi país nunca había tenido un campeón en esa división. Yo lo fui y ahora quiero seguir haciendo historia. Voy a buscar otro título’‘.

¿Qué sientes al saber que tu carrera vuelve a despegar?

“Hay que seguir adelante. No hay más. Salí de una situación y ahora miro adelante. Estoy muy contento con mi trayectoria, por todas las satisfacciones que me ha dado el boxeo. Todo este camino que me ha traído hasta aquí lo veo como un aprendizaje’‘.

¿Qué te han dicho en Golden Boy, Oscar de la Hoya?

“He hablado mucho con Oscar. Lo más probable es que regrese en junio. Lo principal es seguir entrenando, seguir echándole ganas, porque quiero seguir haciendo historia. Hay Zurdo para rato y volveré a ser campeón’‘.

¿Fue difícil estar tanto tiempo alejado del ring?

“Fue difícil por lo del coronavirus, estuvo cerrado todo el mundo. Fue duro para todos, no solo para mí, pero hay que levantarse. Así es la vida, pero sigo adelante y en un par de anos pienso unificar las fajas. Quiero darle algo de vuelta al boxeo que me ha dado tanto’‘.

¿Cómo te ves en el panorama actual de las 175 libras, con Bivol y Beterbiev?

“Me veo como campeón y unificado, creo que esas peleas se van a dar. Quiero todos los títulos, quiero lo que ellos tienen. Lo siento por ellos, pero el zurdo Ramírez está la división ligero pesada y lo va a conquistar todo’‘.

Otro que está en la división y dentro de DAZN es Sergey Kovalev...

“Esa es otra de las peleas que la gente quiere ver. Para mí sería un honor pelear con él. Ha tenido una buena trayectoria, la he seguido, peor hay que entrenar para vencer a tus ídolos. Quiero ser campeón del mundo, por mi familia, mis hijos que me hacen levantar cada día’‘.

¿Crees que en algún momento coincidirías en el ring con Canelo Alvarez?

“Esa pelea se va a dar, la gente pide mucho esa pelea. Canelo subió para pelear contra Kovalev y por qué no con el Zurdo Ramírez. Quiero que me vean como un ídolo, como una leyenda. Quiero dejar un legado a los fanáticos que me siguen y creen en mí’‘.

¿Cómo ves el momento del boxeo?

“El peleador es peleador y quiere enfrentarse a todos. Las empresas se encargan de hacer los negocios. Ha perdido un poco de credibilidad el boxeo, pero hacen faltas esas peleas como las del pasado, como las del Terrible y Barrera, Márquez y Pacquiao. Peleas como esas son las que hacen falta’‘.