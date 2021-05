El Rompecorazones del ring busca quebrar el rostro de un campeón en pelea de puro fuego

A Brandon Figueroa le dicen El Rompecorazones, pero en el fondo de su alma él desea ser mucho más que una cara bonita. Este sábado 15 de mayo tiene la oportunidad perfecta para erigirse como un guerrero de respeto si logra vencer al campeón Luis Nery en una velada de Showtime.

Su rostro puede pasar como galán de telenovela, pero Figueroa trata de mantener los pies en la tierra, la cabeza encima de los hombros y la familia más cerca que nunca. Trata de evadir distracciones y no vive en redes sociales. Sabe la importancia de lo duradero y la trampa de lo efímero.

Su choque contra Nery es de los más esperados del 2021. Se espera más bronca que boxeo, volúmenes de golpes e intercambios feroces. Hay sangre mexicana de uno y del otro lado. Nery es el favorito en las apuestas y pronósticos, pero no le digan eso a Figueroa, porque le entran ganas de romper más que corazones.

¿Cómo ha sido el campamento para la pelea más importante de tu carrera?

“Excelente, ha sido mi mejor campamento hasta ahora. Vamos a llegar fuerte, llegaremos a un ciento por ciento para Luis Nery, que es un buen campeón. Quiero su título y no dejaré esto en manos de los jueces. Quiero dominar y llevarme el cinturón casa’’.

¿Qué tipo de pelea espera de su parte?

“Espero que venga adelante, que tire ese volado de zurda que tanto utiliza, pero creo que podemos contrarrestar eso si aplicamos presión y lo mantenemos en punta de pies, creo que será una buena noche para mí’’.

Sin duda, Nery tiene más experiencia que tú.

“No creo que realmente haya peleado con alguien real de las 122 libras como yo. Alameda [su rival previo] medía 5.6 o 5.7 pies, pero soy más grande. Creo que Alameda le dio mucho problema a Nery. Si puedo poner un poco más de presión y tirar más golpes, tendré más éxito que Alameda’’.

¿Ves esta pelea como una bronca o algo más cerebral?

“Será un poco de ambas cosas. Podemos ir del boxeo a la bronca, pero al final si veo algunas aperturas, si veo que lo estoy castigando en la distancia corta voy a seguir tirando golpes y aplicando presión. Todo dependerá de cuán bien venga preparado, porque yo voy a estar muy fuerte. Todo dependerá de quién entrenó mejor’’.

Desde tu debut a este momento. ¿que te ha ayudado más?

“Aprendí a ser paciente, saber cuándo golpear, mantener un ritmo de trabajo constante. Cuando el COVID-19 apareció, me mantuve consistente con mi dieta, mi entrenamiento. Amo este deporte, soy dedicado, siento pasión por lo que hago y por eso me mantengo invicto. Nunca me rindo’’.

¿Qué se siente no ser el favorito?

“No presto atención, porque al final tenemos que pelear. Mucha gente me subestima, eso ha sucedido toda mi carrera, mis oponentes me han subestimado, pero siempre les muestro lo equivocado que están. Sé que soy uno de los que más duro trabaja. El 15 de mayo muchos van a saber cuánto he crecido’’.

Quizá sea por tu sobrenombre, El Rompecorazones.

“La gente ve lo que quiere ver. Ven una cara bonita, mi cuerpo. No hablo mucho, no soy irrespetuoso. Solo entreno y peleo, entreno y peleo. Me gusta tener los pies en la tierra y mi familia cercana. No hablo, porque en el ring sale todo. El boxeo es una forma de vida, sobre todo como profesional. Quiero ser un modelo para los más jóvenes’’.

¿Crees que mantenerte alejado de redes sociales te ha ayudado?

“Así fue como me criaron mis padres. Las redes sociales le pegan a mucha gente. Sé que vendrán muchos obstáculos, pero por eso mantengo la cabeza encima de mis hombros. Solo me enfoco en mis peleas. Hay cosas que no podré controlar, pero mantengo la mentalidad que me ayuda a pasar por encima de esos obstáculos. Las redes sociales son algo de lo cual no me voy a beneficiar. Así que mantengo la distancia’’.