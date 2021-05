Floyd Mayweather se fijó en este chico, porque tiene madera de campéon. El sábado lo quiere demostrar

Que Floyd Mayweather ponga los ojos en ti es algo importante, que te invite a ser parte de su establo de boxeadores, pues eso dice mucho de tu futuro en el ring. Eso le sucedió al junior ligero Xavier Martínez, uno de los prospectos de mayor proyección en el boxeo.

Martínez enfrenta este 15 de mayo al tres veces retador mundial Juan Carlos Burgos como parte de la cartelera de Showtime en Los Angeles protagonizada por Luis “Pantera’‘ Nery y Brandon Figueroa. De modo que la vitrina no puede ser mayor para este chico de 23 años.

En combate anterior lo llevaron a la lona en par de ocasiones, pero él se levantó para ganar el combate, aprendiendo una lección que habrá de llevar a todos los cuadriláteros que le toquen. Este sábado espera dar un salto que lo ponga muy cerca de un título del mundo.

¿Qué tipo de peleas visualizas contra Burgos?

“He tenido un gran campamento, estoy listo para pelear. Sé que voy a ganar, pero espero que sea un buen combate. Burgos tiene mucha experiencia y ha enfrentado a buenos peleadores, pero me he preparado muy fuerte y mis habilidades harán la diferencia para derrotarlo’‘.

En tu pelea anterior te derribaron dos veces, ¿qué aprendiste de eso?

“Aprendí que no puedes confiarte, que no puedes sentirte muy confortable. Yo estaba ganando la pelea de manera convincente, pero luego saqué el pie del pedal por un par de segundos y mi rival [Claudio Marrero] me conectó. Este deporte es de aprendizaje. Me tumbaron y no hay pena en eso, es parte del deporte’‘.

Marrero, ahora Burgos, dos veteranos, ¿qué viene después?

“Quiero un título del mundo. Creo que después de esta pelea estaré listo para una pelea de título mundial. No tengo a nadie en mente, pero alguien a quien me gustaría enfrentar es Chris Colbert. Ya hemos tenido intercambios de palabras, pero en realidad no importa el que sea, lo único que deseo es la oportunidad de pelear por una faja. Ya le dije a Floyd que estaba listo’‘.

¿Qué significó que Mayweagther te eligiera para su establo?

“Es una bendición grande ser parte del establo de Mayweather. El es una leyenda y uno aprende cosas de él, diferentes experiencias. Floyd, a veces, viene y habla con uno y te da consejos. He entrenado en Las Vegas [en su gimnasio] y él ha conversado conmigo, cuando hice sparrings con Gervonta Davis. Es un hombre ocupado’‘.

Estás peleando desde los seis años, ¿no te cansas de tanto boxeo?

“A veces me canso, pero el amor por el deporte me hace seguir. Es algo que no quiero hacer durante mucho tiempo. Quiero convertirme en campeón mundial, hacer lo que debo hacer y luego retirarme. Cuando amas algo, disfrutas lo que haces y no deseas parar’‘.

Comenzaste a boxear de chico para defenderte, ¿cómo recuerdas esos inicios?

“Veo que he crecido mucho. El boxeo salvó mi vida, me mantuvo en el camino correcto. Cometí algunos errores, pero realmente salvó mi vida. Cuando entré el boxeo, terminaron las peleas fuera del ring. Ahora tengo una hija en camino y quiero ser el mejor padre’‘.