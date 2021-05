Ganarle a Devin Haney sellaría mi entrada al Salón de la Fama. El maestro va a enseñarle al alumno

Jorge Linares no está listo para tirar la toalla ni colgar los guantes. El venezolano entiende que lo han puesto para que pruebe la “verdad’‘ de Devin Haney y le sirva de peldaño como un nombre ilustre en su record, pero el Niño de Oro tiene un plan diferente: arrancarle su faja al joven león.

Con tres cetros en su ilustre carrera, Linares no tiene deseos de escribir su último capítulo en el ring y ya se encuentra en Las Vegas para el choque que tendrá lugar este 29 de mayo por la pantalla de DAZN. Haney viene de vencer a otro veterano ex campeón del mundo como Yuriorkis Gamboa, pero esta puede ser una historia diferente.

Después de un largo período de inactividad en Japón, Linares llega renovado y consciente de que muchos le consideran la próxima víctima de Haney. El deja que todos opinen, pero viene a hablar más alto que nadie y, especialmente que su oponente, cuando suene la campana.

¿Cómo ha sido la preparación para esta pelea?

“La verdad es que nos venimos preparando desde hace mucho tiempo, desde antes para la pelea con Fortuna, pero tuvimos contagio al coronavirus. Seguí en el gimnasio. Nunca he parado.Siempre he estado ocupado. Es impresionante cuantos sparrings ya he realizado sin poder pelear. Pero no llamo esto inactividad’‘.

Muchos se deprimieron en tiempos de pandemia, tú la ves de manera diferente.

“Recibí mucho apoyo moral de mi novia, de mi equipo, de mi hermano. No es fácil. El mundo del boxeador depende de cada pelea. Mi hija vive en Miami. Tengo un ano y dos meses sin poder verle, solo por videollamadas. Por el horario, si quiero llamarla está durmiendo. Psicológicamente, eso puedo afectar a muchos boxeadores. He pasado momentos difíciles, pero estamos vivos, estamos bien y emocionado por la gran pelea’‘.

¿Cómo ves la pelea?

“He pasado po rmuchas experiencias y ahora siento que el maestro va a enseñarle al alumno. Esta es una gran pelea y me siento muy positivo de esta tremenda oportunidad. No va a ser un rival fácil, porque ninguno no lo es. El estilo de Haney es limpio, bonito. Boxea. No sé si vaya a guerrera conmigo, en la zona interior, pero espero que hagamos una pelea bien bonita, pero obviamente, habrá un solo ganador y seré yo’‘.

Recuerdo un momento en que perdiste dos seguidas y luego te levantaste.

“Sí recuerdo ese momento perfectamente. Cuando regresé contra Carlos Morales mostré que todavía queda mucho de mi parte. Sobreviví a la pandemia y ahora regreso a Las Vegas para demostrar que aún puedo ser campeón mundial en el peso ligero es un gran reto, pero es algo que ya he vivido. Me siento listo para volver nuevamente a la cima. Estoy satisfecho de todo lo que he logrado en mi carrera’‘.

Algunos consideran que habrá un cambio de antorcha...

“El simple hecho de que voy a pelear en su casa hace que mucha gente lo apoye. Mucha gente se deja llevar, en este mundo actual del boxeo, por las redes sociales, lo que se suba, lo que digan, lo que comenten. El tiene talento, es joven y le gusta hablar y eso levanta las expectativas. Lo importante no es lo que él muestre en las redes sociales sino lo que muestre el día de la pelea’‘.

¿Necesita el boxeo más peleas como esta?

“Hay muchos boxeadores buenos hoy en día y en el peso ligero. Es es uno, técnico y quiere enfrentar a los mejores, pero para llegar a esa magnitud tiene que derrotarme a mí. Yo no puedo permitir eso, porque también quiero eso, que ya lo tuve, pero lo quiero recuperar nuevamente’‘.

Vives en Japón, has tomado un camino diferente a todos los boxeadores latinos.

“Soy un hombre que guerrea, que vive experiencias diferentes. Viví en Panamá, en México, en Los Angeles bajo la tutela de Freddie Roach y Manny Pacquiao, viví en Las Vegas con Ismael Salas, un gran amigo y entrenador. He vivido tantos momentos que me han hecho crecer profesionalmente. Ahora regresar a Japón, donde comencé, es algo maravilloso. Pero también es un reto, porque lo dejé todo atrás. Aquí tengo que tomar tres trenes para llegar al gimnasio. Son sacrificios, pero eso me gusta. Los sacrificios que yo he hecho, muy pocos los han pasado’‘.

¿Qué significaría ganar a Haney, quitarle su título?

“Sería la puerta que sellaría mi entrada al Salón de la Fama. Sería más que todos los cinturones que he logrado. Sería mi broche de oro. Ser el único venezolano en el Salón de la Fama para mí va a significar muchísimo. Pero queda mucho sacrificio por medio’‘.