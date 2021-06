Floyd Mayweather vs. Logan Paul en Miami, un atraco legal a un banco

loyd Mayweather dio la definición perfecta de su “pelea’‘ contra Logan Paul: “un atraco legal a un banco’‘. No le falta razón a un hombre cuyo sobrenombre es “Dinero’‘.

Floyd Mayweather dio la definición perfecta de su “pelea’‘ contra Logan Paul: “un atraco legal a un banco’‘. No le falta razón a un hombre cuyo sobrenombre es “Dinero’‘, porque si las cifras proyectadas para este evento se cumplen, la leyenda y el youtuber se irán de Miami mucho más ricos.

Los organizadores confían en que el domingo entre uno o dos millones de hogares en los Estados Unidos pagarán los $49.99 que cuesta esta exhibición. Maywheater podría llevarse más de $100 millones a su cuenta, mientras que Paul también vería un incremento sustancial en sus finanzas.

Hablar de qué tipo de pelea veríamos sería perder el tiempo. El propio Mayweather nos recuerda que se trata de un entrentenimiento para el cual ha entrenado solo unos cuantos días a la semana. De manera que no está tomando para nada en serio a Paul cuando suba al ring en el Hard Rock Stadium.

“Estoy peleando con un YouTuber que piensa que es un peleador de verdad y voy a recibir una locura de dinero por eso’‘, comentó Floyd en conferencia de prensa. “Esta no es una pelea real para mi. Esta es una pelea real para para él. Esta no es una pelea real para mí’‘.

Entonces, si el principal protagonista no ve valor más del entretenimiento, ¿por qué pagar para ver este espectáculo?

Recuerdo una vez, cuando me tocaba cubrir la NBA, Michael Jordan vino a Miami como parte de los Wizards. Habían pasado los tiempos de gloria de los seis títulos en Chicago, los reflejos, las habilidades del más grande de todos los tiempos no eran los mismos y, sin embargo, se podía palpar la anticipación en la entonces Arena American Airlines.

Ya no era el mismo Michael Jordan y, sí, allí estaba Michael Jordan. Ya no podía clavar la pelota, ni sostenerse en el aire, pero aún era capaz de encestar unas cuantas pelotas. Siendo el más viejo entre los jóvenes jugadores de Washington, aún era el mejor, aún comandaba el respeto de la afición. Nostalgia en puro movimiento.

No voy a decir que Mayweather es Jordan. Pero es Mayweather. Su presencia en un ring después de tanto tiempo fuera de por sí sola es un elemento digno de verse. No importa que sea contra un youtuber como este muchacho que capitaliza un momento. Es Mayweather, el mejor boxeador de su generación.

Aquí la nostalgia vuelve a ser un punto importante, pero también el morbo y la capacidad de Logan de movilimzar a millones de millennials que le siguen a todas partes y están pendientes de cada gesto suyo. Es el signo de los tiempos. Un signo que vende.

“¿Por qué no pelear contra Logan Paul?’‘, se preguntó el guerrero. “El es enorme en YouTube. Tiene muchos seguidores. Antes de que existiera YouTube yo era enorme en el boxeo. Cuando sumas su mundo con mi mundo va a ser una locura. Me retiré del boxeo, pero no me retiré del entretenimiento para hacer dinero’‘.

Y no lo duden, va a hacer mucho dinero.