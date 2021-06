Teófimo López es un traidor para la gente de Miami. Manny Pacquiao no lo podía tocar en los sparrings

El padre de Teófimo López no es el único que tiene la vista puesta en la pelea de este sábado en Miami. Jim Kambosos estará en la esquina de su hijo y, sin pelos en la lengua, proclama a los cuatro vientos que la travesía del campeón unificado en las 135 libras quedará rota en el cuadrilátero del loanDepot park.

Al igual que Teófimo López padre, Jim habla más que su propio hijo George y no tiene ningún reparo en apuntar alto y fuerte al binomio rival, en busca de algún desajuste mental, de alguna ventaja para desbalancear al vencedor de Vasyl Lomachenko.

George Kambosos -la pelea será por Triller Fight Club- va debajo en las apuestas y pronósticos, pero su progenitor afirma que López no posee la fortaleza ni la habilidad de su hijo y que el rey defensor quedará expuesto como un fraude. ¿Tendrá razón o le nublan el apellido y la sangre?

¿Por qué está tan confiado en que Kambos vencerá a Teófimo?

“La confianza es todo. Al ser el padre de George he podido ver su carrera desde los amateurs y vino a América. Sabemos lo que George puede hacer. La gente piensa que no ha peleado con nadie, pero sï lo ha hecho con dos ex campeones del mundo. Pero lo que yo he visto en sparrings...’‘.

¿Qué es lo que ha visto?

“Tres campamentos con Manny Pacquiao en las Filipinas. Yo estuve ahí, 115 rounds. Manny Pacquiao no podía tocar a George. No le estoy faltando el respeto a Manny. Ray Beltrán, Ramïrez, Lipinetz, con todos ellos George ha realizado muchos rounds de sparrings. A George nunca lo han tirado. Teófimo, ¿cuántas veces lo han tirado, dos, tres veces, ‘No más’?”.

¿Qué significaría vencer a Teófimo en Miami?

“El no le dice a nadie que creció aquí. Le dice a todo el mundo que es de Brooklyn. Saben qué, él se ha convertido en un traidor para la gente de Miami. Solo habla de Brooklyn, de las calles de Brooklyn, pero no habla de las de Davie, donde fue a la escuela, donde comenzó su carrera amateur y fue a torneos. Sabes qué, Teófimo, eres un traidor, así como echaste a tu coach Joey Gamache. Traidor’‘.

Ustedes, sin embargo, repiten que sí son fieles a Miami.

“Kambosos ha hecho cinco campamentos aquí. Saben qué, la gente de Miami ahora quiere ser parte de George Kambosos, el futuro campeón absoluto’‘.

Jorge Rubio dice que conoce bien a Kambosos y eso ayudará a Teófimo.

“Si vas a traer un coach defensivo, porque Rubio es defensivo, imagínate, estás preocupado por la velocidad de Kambosos, por todo. ¿A quiénes ha entrenado Rubio? ¿Quiénes son? Kambosos está en un nivel diferente. Rubio, espero que hagas lo mejor en lo defensivo, porque no va a funcionar’‘.

¿Cree que Teófimo no toma en cuenta el peligro de Kambosos?

“No creo que no lo tome en cuenta, pero López no habla de Kambosos. López habla de todo el mundo, de los Garcías, de los Haneys, los Gervontas, de irse a 140 libras. Creo que en realidad está preocupado por George Kambosos. Así que el Takeover va a ser Game Over Tiene problemas con Top Rank, su padre es una gran distracción. Eso me lo dijo a mí en el 2019, el día después de que venció a Richard Conmey. Me dijo que no era como su padre’‘.