Tras triunfo de Brandon Moreno en la UFC, nada ex imposible para un mexicano, afirma oponente de Jermall Charlo

Nadie apuesta un duro por Juan Macías Montiel. Lo mejor es que el lo sabe y está bien con eso. Cuando anunciaron que el mexicano iiba a enfrenter este sábado a Jermall Charlo las apuestas y los expertos se alejaron de su lado SHOWTIME

Nadie apuesta un duro por Juan Macías Montiel. Lo mejor es que el lo sabe y está bien con eso. Cuando anunciaron que el mexicano iba a enfrentar este sábado a Jermall Charlo las apuestas y los expertos se alejaron de su lado y se pusieron en la trinchera del campeón mediano.

Después de que Charlo venciera a Sergiy Derevianchenko, a Montiel se le considera un paso atrás, pero el guerrero de Los Mochis, Sinaloa, considera que le han puesto en bandeja de plata la oportunidad de estremecer los corrillos del boxeo y convertirse en rey del Consejo Mundial.

Si Montiel sale vencedor en esta cartelera de Premier Boxing Champions en Showtime, sería una sorpresa de enormes proporciones que seguramente activaría una revancha inmediata, pero si Brandon Moreno derrotó a Deiveson Figueiredo en la UFC, todo parece posible para un mexicano.

¿Qué pasó por tu mente cuando te nombraron a Charlo como rival?

“Muchos sentimientos encontrados. Es algo que he anhelado desde que comencé en esto que es convertirme en campeón del mundo y sobre todo del Consejo Mundial. Estoy muy contento y he entrenado muy duro’‘.

Pensando en Charlo, ¿qué tipo de trabajo hiciste?

“Trabajé un poco más la velocidad. No soy un boxeador veloz y él sí. Charlo es un boxeador explosivo. Eso es algo que estuvimos afinando mucho y creo que ha resultado muy bien’‘.

Todos los pronósticos van en tu contra.

“Estamos acostumbrados a eso. Toda mi vida he peleado contra la empresa, toda mi vida ha sido pelear contra pronósticos, pero eso me motiva. Siento que la victoria sabe mejor. Siempre he sido una persona de retos. Así que es un reto que no me den oportunidad y salir adelante en esto”.

¿Qué significó tu última victoria sobre James Kirkland?

“Fue un brinco. Sabía que tiene un gran nombre, una gran carrera y un record. Aproveché y eso me puso en camino a esta gran oportunidad que tengo ahora contra Charlo’‘.

Vienes de la familia Kochul, muy conocida en el boxeo de México.

“Es un orgullo, pero también un poco de presión, porque hay que poner en alto a los Montiel, pero no los defraudo por el trabajo duro que estamos haciendo. Estar tres meses lejos de la familia, pienso que me merezco muchas cosas. Ellos saben que dejo todo arriba del ring’‘.

Pero estas con tus tíos en los Estados Unidos.

“Es una ventaja estar lejos de la familia, pero a la vez cerca. Son mi equipo de trabajo. Atrás quedaron otros, pero aquí estoy muy arropado por mi equipo que es mi familia. El camino es duro, hemos sacrificado mucho, pero la recompensa sería mucha. Mi abuelo tendría hijo y nieto campeones del mundo’‘.

¿Qué te pareció el triunfo de Moreno en la UFC?

“Fabuloso. Me inspiró mucha confianza. Nada es imposible.