Duró poco pero fue bien visto. El nocaut de David Morell impacta con fuerza en la televisión

Después de convertirse en nuevo campeón de Bare Knucle Fighting Championship, el cubano Héctor Lombard envió un reto a una de las figuras más populares y controversiales que ha irrumpido en los deportes de combate: el youtuber Jake Paul.

Desde el momento en que se puso unos guantes de boxeo, a Jake Paul no le han faltado oponentes y sus triunfos sobre el ex jugador de la NBA Nate Robinson y el ex campeón de Bellator Ben Askren, no han hecho otra cosa que aumentar la fila de potenciales contrincantes.