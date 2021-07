Campeón cubano invita al youtuber del momento a una pelea en la modalidad más sangrienta del boxeo

Después de convertirse en nuevo campeón de Bare Knucle Fighting Championship, el cubano Héctor Lombard envió un reto al contoversial youtuber Jake Paul.

Después de convertirse en nuevo campeón de Bare Knucle Fighting Championship, el cubano Héctor Lombard envió un reto a una de las figuras más populares y controversiales que ha irrumpido en los deportes de combate: el youtuber Jake Paul.

Desde el momento en que se puso unos guantes de boxeo, a Jake Paul no le han faltado oponentes y sus triunfos sobre el ex jugador de la NBA Nate Robinson y el ex campeón de Bellator Ben Askren, no han hecho otra cosa que aumentar la fila de potenciales contrincantes.

Hermano de Logan Paul, quien peleara en Miami contra Floyd Mayweather, Jake Paul tiene previsto enfrentar a Tyron Woodley, ex campeón de la UFC, pero más adelante podría echarle un vistazo a Lombard, quien se coronó en el evento BKFC-18 que tuvo lugar en el Hard Rock Hotel y Casino el pasado 26 de junio.

Lombard escribió un mensaje directo al “influencer’‘ para ver si pica el anzuelo del interés en un combate dentro de esa modalidad sin guantes.

“¿Lo hacemos en bare knuckle o lo hacemos en un encuentro de boxeo Jake Paul? Sé que quieres hacerlo, le pregunta es, ¿dónde lo quieres hacer?’‘, le preguntó Lombard. “Sé que lo quieres hacer en un choque de boxeo, pero ¿tendrás las pelotas para haerlo en BareknuckleFC???”

Ante un Hard Rock Live con más de 10,000 personas, Lombard aumentó su legado al sumar su nuevo cinturón en boxeo a mano limpia al título de campeón que lograra en Bellator y a los de tantos torneos internacionales en su época de judoca amateur en la selecciön nacional cubana.

Su pelea contra Joe Riggs, otro veterano de la UFC, estuvo llena de acción y tuvo un final controversial cuando Lombard pareció que había golpeado con un dedo el ojo de su oponente, pero luego el árbitro decretó que había sido un golpe legal e inclinó la balanza del lado del cubano.

Previo a esa decisión Lombard y Riggs se trabaron en un duelo cerrado que mantuvo al borde de los asientos a esos miles de aficionados y que no sabían la sorpresa que les aguardaba después de que al nuevo rey de la división le alzaran la mano.

Justo cuando Lombard iba a saborear su triunfo tuvo un altercado con Lorenzo Hunt, un futuro oponente, quien le dijo algo al cubano y este, sin mediar palabra, soltó una combinación y se fue sin comentar sobre su pelea, así que esto puede tener segunda parte.

Primer campeón mediano en la historia de Bellator, Lombard ahora también inaugura la faja crucero en BKCF en apenas su tercera pelea en este circuito, tras vencer por decisión unánime en su debut a David Mundell y luego por nocaut a Kendall Grove, pero Riggs era su rival de mayor nivel.

Lombard no solo es primer olímpico en firmar con BKFC, sino que se convirtió en el primer campeón de Bellator -conquistó su título mediano en el 2009- que se integró a esta disciplina.