El Zurdo Ramírez no es mi último capítulo. Aún tengo ganas de ser campeón mundial, afirma Sullivan Barrera

Al fin llega la pelea que Sullivan Barrera estaba esperando. El cubano enfrentará en Los Angeles a Gilberto “Zurdo’‘ Ramírez este 9 de julio en una batalla que podría marcar el final de su carrera en el ring o un nuevo comienzo, dependiendo de cómo sea el resultado en la pantalla de DAZN.

Más allá de los peligros, para Barrera se trata de poner fin a un largo período de inactividad marcado primero por el impacto del coronavirus y luego por los “accidentes’‘ sufridos en una potencial combate contra Sergey Kovalev, que fue pospuesto en par de ocasiones antes de que se cayera por completo.

El cubano, quien cayó en dos de sus últimas tres peleas frente a Jesse Hart y Dmitry Bivol, enfrentará a un Ramírez 10 años más joven que viene de vencer por nocaut técnico en diciembre a Alfonso López y que hace apenas unos meses firmó un pacto promocional con Golden Boy Promotions.

Pase lo que pase, Barrera será recordado por haber sido retador mundial y haber logrado resucitar una carrera que lo mantuvo por mucho tiempo entre los mejores ligero pesados del planeta.

¿Qué pensaste cuando te dijeron que ibas a enfrentar a Ramírez?

“Estábamos preparados, porque antes ya tuvimos un contrato para enfrentar al zurdo. Sabíamos que esta oportunidad podía llegar. Nosotros nos conocemos. Cuando entrenaba en Big Bear con Abel Sánchez hicimos sparrings. Viene al frente y eso me hará la pelea más cómoda’‘.

A tu edad, ¿cómo sientes el compromiso con el boxeo?

“Es duro, pero todavía queda ese amor, ese interés y ese deseo de ser campeón del mundo. Ganándole al zurdo estoy seguro de que iríamos por una pelea de título. Esa sigue siendo la meta. Después de lo del COVID, de la caída de la pelea contra Sergey Kovalev, aún me mantengo firme. La pasión sigue viva’‘.

Lo de Kovalev duró mucho, ¿te afectó?

“Para toda esa situación, tomé la frase religiosa que dice, ‘Dios sabe por qué hace las cosas’. Va y me hubiera dado un golpe dopado. Todos sabemos que Kovalev pega, pero dopado es doble. No pasó la pelea, gracias a Dios. No lo tomé mal, sino de esa forma. Dios tiene un plan para todo’‘.

¿Te quedas con eso de que la pelea contra Kovalev nunca se dio?

“Antes de estar en Main Event, cuando estaba con Ahmed Oner, desde ese momento me ofrecieron la pelea contra Kovalev en el 2011, pero tenía lesión en el pie. En el 2015 le gano a Karo Murat y estuve cerca de pelear contra él, pero vino la oferta de Andre Ward. Son cosas del negocio. Nunca pasó’‘.

Entonces, no miras al Zurdo Ramírez como el último capítulo.

“No, Todavía me siento fuerte, con ganas. Hay más capítulos adelante. Me siento orgulloso de lo que he logrado. Vine con 27 añps, pero mi carrera se desarrolló más allá de los 30. He ganado dinero, el mundo sabe quién es Sullivan Barrera. No he podido ser campeón del mundo, pero me siento orgulloso’‘.

Recuerdo que tus inicios fueron duros...

“Todo el que viene de Cuba pasa por mucho. Yo pasé por cosas duras, pero las he escuchado peores. Eso me dio fuerzas. Trabajé de seguridad en un centro nocturno y luego de un año estar en Oakland peleando en un choque estelar, a casa llena, eso me hace sentir muy bien’‘.

¿Qué aprendiste de ti en estos tiempos de pandemia que quizá no sabías?

“Aprendí a valorar las cosas pequeñas. A tratar de ser feliz con lo que tengo. Del boxeo, me reafirmé en que es para lo que nací y lo que me gusta. Al boxeo lo voy a amar hasta el día en que me vaya de este mundo’‘.