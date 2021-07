Alguna vez pensó en tirar la toalla, pero el boxeador más evitado de las 135 libras quiere su tercer título

Todo el mundo habla de todo el mundo en el peso ligero. Los retos y los mensajes están a la orden del día. En casi ninguno de ellos se menciona el nombre de Javier Fortuna.

Todo el mundo habla de todo el mundo en el peso ligero. Los retos y los mensajes están a la orden del día. En casi ninguno de ellos se menciona el nombre de Javier Fortuna. No por gusto su próximo rival le llama el “Bogeyman’‘ de las 135 libras, el hombre más evitado.

Fortuna peleará este sábado 9 de julio en Los Angeles contra JoJo Díaz en una cartelera de DAZN protagonzada por el cubano Sullivan Barrera y el mexicano Gilberto “Zurdo’‘ Ramírez, y que determinará quién sería el retador del campeón del Consejo Mundial Devin Haney.

Al dominicano le sorprendió que Díaz aceptara pelear contra él, porque por diversas causas rivales como Ryan García y Jorge Linares, no pudieron subirse al ring, mientras que otros sencillamente dijeron que no. Esta pelea puede robarse el show en la noche. Ver al “Abejón’‘ siempre paga la entrada.

¿Cómo hiciste para no desesperarte con tanta demora?

“Yo tengo paciencia. Me siento bien, porque ya vuelvo al ring y la gente a mi alrededor me ha ayudado mucho. Me he estado preparando para Jo Jo. Sé que es un peleador agresivo, pero con inteligencia todo se puede lograr’‘.

Ryan García, Luke Campbell, Jorge Linares, todo se venía abajo.

“Lo tomaba con calma. Yo he prometido ser tres veces campeón mundial y lo voy a lograr con Dios por delante. En verdad, pensé en tirar la toalla, pero ese deseo de ser campeón mundial nuevamente me inspira. Llevo varios años en esto y no puedo permitirme mirar hacia atrás’‘.

¿Tirar la toalla?

“No de retirarme del boxeo, sino de irme del campamento y ponerme a trabajar hasta que Dios quisiera y me avisaran de una nueva pelea, pero me he mantenido firme con la ayudad de mi familia y mi gente’‘.

Díaz viene molesto de su pelea anterior, va a querer descargarlo todo sobre ti.

“Espero que venga molesto y sin excusas. Que venga agrio como a él le gusta entrar. A mí me gusta pelear, tener guerra. Todo el que me conoce sabe que me gusta guerrear. Vamos a darle un buen espectáculo a los aficionados del boxeo’‘.

Las 135 libras están candentes...

“Hay muchos peleadores que están subiendo y otros que están en la cima y otros están en el medio. Unos están altos porque tienen padrino y otras más abajo porque no lo tienen. Yo estoy listo a pelear con cualquiera de los que están arriba y apuesto a mí’‘.

Si ganas a Díaz, ¿luego vendría Devin Haney?

“Claro que sí, de manera directa. Ya he ganado dos peleas eliminatorias a un título, ahora peleo por una faja interina y luego no habría otra cosa que Haney. Esa es la pelea que yo quiero. Todo el mundo sabe lo mucho que he luchado aquí en Estados Unidos, donde los latinos tienen que sobresalir el doble y aún así, haciendo el doble, te quieren disminuir. Quiero darle satisfacción a mi país y a mi gente’‘.