Admira a Guillermo Rigondeaux y vino de Sevilla a Miami en busca de futuro, ¿quien es este chico?

Sevilla tiene un color especial, pero Miami tiene las vías para abrirse camino en el pugilismo. Eso lo entendió Narciso Carmona cuando decidió venir a esta ciudad con el objetivo de desarrollar su carrera como boxeador profesional bajo la sombrilla de la empresa M&R Boxing Promotions.

El ibérico debutará este viernes 9 de julio en una cartelera de esa entidad que tendrá lugar en el Hotel Hilton de Blue Lagoon, donde enfrentará a Jarrell Murray. Existe mucha expectativa por ver qué trae este chico, de quien hablan muy bien en la promotora, especialmente su entrenador Osmiri “Morito’‘ Fernández.

Al principio le costó un poco adaptarse, desde la comida hasta los horarios, pero ya le va tomando el pulso a la ciudad y solo espera que llegue el día de la pelea para demostrar que sí tiene un futuro en las 140 libras. En Sevilla todos estarán pendientes.

¿Por qué decides venir a Miami?

“Porque aquí he encontrado una promotora con la cual puedo llegar a donde quiero y hacer una buena carrera profesional. M&R Promotions va a hacer cosas buenas para mí, veo que tiene buenos boxeadores y que sabe llevarlos bien hacia adelante. Por eso decidí firmar con ellos’‘.

¿Cómo fue el proceso de selección?

“Estudiamos varias promotoras y nos dimos cuenta de que esta era la que más nos convenía. Ahora solo tengo que poner de mi parte y seguir creciendo para tener una buena carrera en el boxeo’‘.

Háblame de tus inicios en este deporte.

“A mí no me gustaba mucho el boxeo, porque no me interesaba, no lo veía, pero un amigo mío había abierto un gimnasio y pasé para verlo. El me dijo que entrara y probara a ver si me gustaba. Ahí comencé a hacer sparrings con uno y con otro y de pronto llegó una primera pelea y luego otra. Así, casi sin darme cuenta, hacía más de 20 peleas amateur por año’‘.

¿Hay mucho boxeo en Sevilla?

“Sí, pero en España el boxeo profesional es más difícil de llegar. Pero cuando veía una pelea profesional me decía que quería ser como ellos. Me ilusiono cada vez que llega el momento de la pelea, como ahora que espero debutar en los Estados Unidos este 9 de julio’‘.

¿Qué esperas de tu debut?

“Espero que me salga un buen combate y dar lo mejor de mí. Quiero gustarle a la gente. No soy muy fajador. Me fajo cuando tengo que fajarme. Soy más un contragolpeador que se mueve ligero, sería eso que llaman un estilista. Me gustan los estilos de Guillermo Rigondeaux, Vasyl Lomachenko, porque soy zurdo’‘.

¿Cuál es tu meta en el boxeo?

“Como a cualquier boxeador, quiero ser campeón mundial, pero ahora vamos poquito a poco, sin prisa pero sin pausa. Aquí estamos en Miami para ir en busca de ese objetivo. Extraño la familia, hasta la comida y al principio fue duro adaptarme, pero ya me siento mejor. Hay buena gente y tengo un buen entrenador’‘.