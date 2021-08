Haremos lo posible por meterle las manos a Manny Pacquiao. Alguien tiene que retirarlo

Yordenis Ugás aseguró que su maestro tendría en pocos días un plan efectivo contra Manny Pacquiao. Ismael Salas quiere validar las palabras de su pupilo y trabaja a marchas forzadas para encontrar los agujeros en la legendaria armadura del filipino.

Desde que se anunció que el cubano defendería su faja de la Asociación Mundial del Boxeo el 21 de agosto en Las Vegas (Showtime PPV), el cerebro de Salas gira a mil revoluciones por minutos, revisando videos y planeando entrenamientos. El profesor no revela nada, pero algo tiene en su mente.

Forjador de varios reyes del ring, Salas siempre se ha caracterizado por regodearse en los retos: mientras mayores, mejor. Entiende la gravedad del momento y espera que finalmente Ugás gane la pelea grande que encumbre al boxeo cubano.

¿Qué pensaron cuando se confirmó la pelea vs Manny Pacquiao?

“A Yordenis le han caído varias peleas a último momento. Es un reto grande, pero sin retos no tenemos razones de ser y lo aceptamos. Dije, vamos para adelante. Ugás estuvo de acuerdo tras las lesiones de Spence y Maidana. A veces las oportunidades llegan así, sin esperarlas, y hay que aprovecharlas’‘.

¿Cómo ha sido la preparación?

“Nosotros comenzamos a prepararnos para Spence. Luego llegó Pacquiao para Spence y entonces nos hablaron de Andre Berto y luego nos cambiaron para Fabian Maidana. Hemos hecho una serie de cambios. Pero con la ayda de Robeisy Ramírez y Claudio Marrero, dos zurdos, hemos hecho trabajos para ajustarnos a las exigencias de Pacquiao”.

Ugás dijo que usted tendría un plan maestro contra el filipino...

“Esto no es magia. Me ha quitado un poco el sueno, porque he debido revisar peleas de Pacquiao como las de Cotto y Thurman. Estamos haciendo ajustes. Repito, la disposición de Marrero y Robeisy ha sido importante. Robeisy es observador, me ayuda en el gimnasio. Le tengo respeto por su visión. Por algo ha sido dos veces campeón olímpico. Nosotros somos una familia y todos nos ayudamos. Robeisy ha dicho cosas de Pacquiao que nos ayudan’‘.

¿Dónde usted ubicaría esta pelea en su ranking?

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“Es uno de los retos más grandes que me han caído en las manos. Esta será mi pelea 190 de campeonato mundial. Cada cual en su época. Esta es una leyenda a punto de retirarse. Es una gran oportunidad, importante para Ugás y todo el equipo. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por meterle la mano al tipo’‘.

¿Cuales son las fortalezas de Pacquiao?

“Tiene fortalezas en su mano delantera. Posee una gran explosividad, entra y sale. Lo más importante de Pacquiao es su nivel de subsistencia. Nació sobreviviendo y eso lo demostró en sus peleas contra los mejores mexicanos, ganando y perdiendo. Le dio retiro a unos cuantos, pero hay una ley del karma. El retiró unos cuantos, pero tiene que haber uno que lo retire’‘.

¿Siente que ha perdido habilidades el filipino?

“Siempre hay descenso. Es una ley biológica. Sí ha disminuido en muchos de los eslabones con los que dominaba el mundo, pero es un lobo viejo y se ha reinventado en el boxeo. Cuando Marquez le mete el nocaut, pensé que no iba a caminar más en el ring. Pero luego regresó contra Thurman que es más joven y le pasó la cuenta’‘.

¿Qué Ugás veremos?

“Más flexible, menos robótico. El robótico siempre ha sido Pacquiao. Pacquiao no tiene buena defensa. Su defensa está en los pies, que le permiten entrar y salir. Nosotros tenemos que buscarle huecos. Por algún lugar le entra el agua al coco. Pacquiao es la estrella a derrotar y debemos hacerlo de manera convincente’‘.

Dicen por ahí que el cubano no gana la grande, ¿se ganará la grande ahora?

“Estamos en eso. Muchas veces yo he hecho ese comentario. No hemos tenido un peleador que haya sacado una situación de esa envergadura. A Ugás le dije que en sus manos estaba la historia