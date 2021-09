Boxeador cubano que gritó Patria o Muerte en Tokio muestra medallas a “infladores que están en EEUU”

A Julio César La Cruz la polémica parece perseguirle encima y fuera del cuadrilátero.

El boxeador cubano, que ganó en Tokio su segunda medalla de oro olímpica, descargó en las redes sociales contra los que él considera cuestionan su rendimiento deportivo, entre ellos los que se encuentran en Estados Unidos’’.

“No sé de que hablan la gente, los que dicen que yo no gano, mira, aquí están todas, y medallas duras, mundiales, olímpicas, panamericanas. Dicen que yo no gano, que no hago nada, de que me hablan a mí”, expresó De La Cruz en un video colgado en la página de Facebook de Adolfo Orta Jr.

El boxeador cubano mostró la colección de preseas que ha ganado en las grandes competencias internacionales y reiteró que es uno de los mejores pugilistas en la historia de ese deporte en la isla.

“Yo soy La Cruz, ya, para que no gasten más el tiempo, . Yo soy La Cruz, ya no inflen más conmigo, yo soy un animal en el boxeo. Para los infladores que están en Estados Unidos, los que están hablando, yo soy La Cruz, en vivo soy yo La Cruz, las tengo todas, las medallas, aquí en esta casa están todas ganadas por mí’’, agregó.

La publicación ha generado todo tipo de reacciones desde las favorables por la brillante carrera amateur del atleta cubano hasta las que cuestionan su posición política y los que defienden que la verdadera gloria deportiva se alcanza en el boxeo profesional.

Natural de Camagüey, La Cruz se llevó su segundo título en los Juegos de Verano en Tokio tras imponerse también en la edición de Río de Janeiro 2016.

En el país asiático derrotó en la final al ruso Muslim Gadzhimagomedov, pero en los cuartos de final generó polémica tras enfrentar a Enmanuel Reyes Pla, un púgil nacido en La Habana que compitió por España.

Apodado ‘El Profeta’’, Reyes Pla cayó ante La Cruz que luego de llevarse el veredicto se dirigió a la esquina del ring y animado por un pequeño grupo en las gradas gritó “Patria y Vida no, Patria o Muerte, Venceremos”, como respuesta a declaraciones que hizo antes del combate su antiguo compañero de equipo en contra de la represión en Cuba.

Luego de su llegada a Cuba recibió un agasajo en su visita a la Empresa Pesquera Industrial del municipio de Santa Cruz del Sur (EPISUR) donde le obsequiaron un pescado, dos pomos de refresco gaseado, una botella de ron y piezas de artesanía.