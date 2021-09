La oportunidad llega pronto y difícil para boxeador cubano, ahora está en sus manos aprovecharla

La noticia le llegó de última hora, pero la oportunidad no podía desaprovecharla. Yunieski González regresa al cuadrilátero este martes en una cartelera de Triller en el Hard Rock Live del Casino Seminole en Hollywood, Florida, para enfrentar a un rival muy experimentado.

El cubano cruzará guantes contra el estadounidense Tommy Karpency en una pelea de alto riesgo, pero que también viene con una buena cuota de recompensa si logra la victoria en la división ligero pesada que por estos días dominan los rusos Artur Beterbiev y Dmitry Bivol.

“Es una oportunidad que se nos ha presentado y que tenemos que aprovechar’’, comentó Henry Rivalta, manager de González. “Karpency es un veterano que ha peleado contra todo el mundo, pero Yunieski puede ganarle. El sabe lo importante de esta cita’’.

González (20-3, 16 KO) no combate desde diciembre del año pasado cuando venció por nocaut en una velada del Hotel Intercontinental de Miami al colombiano Alex Theran, pero en Karpency encontrará un rival muy superior que le exigirá al máximo.

Karpency (30-7-1, 16 KO) ha enfrentado lo que más vale y brilla en cierto momento dentro de las 175 libras, desde los campeones Adonis Stevenson y Oleksandr Gvozdyk hasta el retador mexicano Gilberto “Zurdo’’ Ramírez, y posee una victoria importante sobre Chad Dawson.

Quizá la llegada de esta pelea no sea en las mejores circunstancias, pero González, de 36 años, se ha mantenido entrenando con el profesor Pedro Roque en Miami y entiende que los chances en el boxeo de estos tiempos son escasos y complicados.

En una publicación suya en redes sociales, González estuvo cerca de enfrentar a Badou Jack en la cartelera de 6 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, que protagonizaron Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul, cuando el oponente original Jean Pascal dio positivo a sustancias prohibidas.

El cubano intentó rebajar 35 libras en una semana para asumir el reemplazo de Pascal, pero el cuerpo no le respondió y él mismo calificó de “locura’’ el esfuerzo por hacer el recorte de peso en tan poco tiempo.

“Dios sabe por qué hace las cosas, sé que hacemos cosas por dinero, pero sé que era algo bien fuerte bajar tantas libras en una semana’’, recalcó en ese entonces. “Cuando Dios dijo no, era no. Al menos hice el intento y eso se va a mirar. Eso iba a ser una locura, que no ib a llegar al 100 por ciento, pero lo asumí. Ahora que venga otra oportunidad’’.

La oportunidad ha llegado, apurada, pero está en sus manos aprovecharla.