Revancha Ugás vs Pacquiao tendría resultado diferente si al filipino le quedan piernas, afirma welter de élite

La revancha entre Yordenis Ugás y Shawn Porter pudo ocurrir. Si la primera pelea levantó mucha polémica y muchos vieron ganar al cubano, una segunda entrega hubiera sido muy bienvenida por los fanáticos, pero luego ambos decidieron tomar rumbos diferentes.

Ugás se convirtió en campeón mundial y Porter contempla la posibilidad de retar a Terence Crawford en algún momento de noviembre, algo que parece posible, de acuerdo a las declaraciones del presidente de Top Rank, Bob Arum, de moso que una segunda pelea por ahora aparece lejana.

Como buen hombre del boxeo y comentarista del deporte, Porter no le resta un ápice al triunfo de Ugás sobre Manny Pacquiao, pero cree que en una revancha el resultado podría favorecer al filipino, siempre y cuando le quede algo de resistencia en las piernas.

¿Cuánto te impresionó Ugás contra Pacquiao?

“Estuvo impresionante. Es muy complicado estar a un ciento por ciento, pero mientras que trabajes duro para lograrlo, pero él estuvo impresionate, con un excelente plan de pelea. Lo ejecutó, Manny no estaba listo para él. Me encantaría ver la revancha’‘.

¿Crees que la revancha sería diferente?

“Sí. Creo que en una revancha Manny se prepararía mejor de lo que estuvo. Ya ha visto lo que Ugás tiene. Ugás deberá regresar con algo diferente. Manny tiene que usar sus piernas. Si no puede hacerlo, entonces que no pierda el tiempo hablando de una revancha. Si no puede utilizar sus piernas, entonces el resultado sería igual’‘.

¿Qué pasará en la división?

“La división está muy bien. Tiene algunos jóvenes que vienen subiendo y llevarán adelante a los welters. Mi padre entendió que podía ser campeón y bajamos de 154 a 147. He tenido algunas de las mejores peleas. Estaré agradecido a mi padre por haber entendido esto y de ser parte de la grandeza de la división’‘.

¿Ves en el futuro una revancha con Ugás?

“Después que peleamos, le dije a mi padre que si debíamos buscar la revancha, porque la gente decía que había ganado y yo quería noquearlo. Mi padre dijo que no, que deberíamos movernos a cosas superiores como Errol Spence Jr. y ahora Terence Crawford, pero pudo pasar...’‘.

¿Cómo así?

“Tyson Fury y Deontay Wilder iba a pasar en julio y yo quería regresar en julio, así que llamé a mi padre y le dije que debíamos ver si Ugás, pero él tenía otros boxeadores que tenía pensabo enfrentar y la revancha nunca llegó a realizarse en ese punto y ahora vamos por Terence Crawford. De modo que no sé si la revancha va a suceder o cuándo’‘.

¿Confías en que se dará la pelea con Crawford?

“Va a suceder. Va a suceder. No puedo decirte donde ni cuando ni en que cadena de televisión. Probablemente, lo vas a saber primero que yo, pero esa pelea va a suceder’‘.