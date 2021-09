Contra todo pronóstico, boxeador cubano gana con sensacional nocaut y revive su carrera en el ring

Yunieski González (centro) junto al profesor Pedro Roque y el promotor Henry Ribalta (der.).

Si Yordenis Ugás aprovechó su oportunidad contra Manny Pacquiao, Yunieski González no se iba a quedar atrás. Contra varios pronósticos y después de mucho tiempo sin pelear, el guerrero cubano conquistó un triunfo que revive su carrera y le abre puertas muy grandes.

González superó por nocaut -un sólido gancho de zurda al hígado- en el segundo asalto al favorito Tommy Karpency en una cartelrea de Triller Fight Club, celebrada el martes en el cuadrilátero del Hard Rock Live con sede en Hollywood, Florida.

“Me siento muy contento con este resultado que me llena de confianza y me dice que aún me queda mucho en el boxeo’’, comentó González. “No tenía una pelea fija, pero no dejé de entrenar ni un día para ver si aparecía alguna oportunidad. Trabajé mucho sin saber contra quién, pero cuando apareció el rival, no lo pensé dos veces’’.

El rival, Karpency, le apareció con apenas tres días de aviso, pero González dijo que sí de inmediato y trató de estudiar al máximo a un hombre con mucha experiencia, que había peleado por el título del mundo y al que la mayoría de expertos daba como ganador.

Nada quedaba claro en el primer round que se vivió a un ritmo intenso y brutal que anticipaba un final antes del límite, porque ninguno de los dos guerreros podría sostener ese paso y en cada intercambio ambos parecían vaciar todo lo que tenían de poder en sus manos.

González aguantó a pie firme buenos golpes de Karpency, pero siempre encontró la fuerza para el contraataque y ante un pedido de su profesor Pedro Roque, aumentó el volumen de fuego hasta desembarcar un gancho con su mano izquierda que dejaba doblado al estadounidense.

“Ese es un gancho cubano que veníamos trabajando muy duro en el gimnasio’’, comentó Roque. “Este es un triunfo que demuestra que con Yunieski hay que contar en la división ligero pesada. No importa el que sea, Beterbiev o Bivol, queremos a los mejores’’.

González (21-3, 17 KO) no combatía desde diciembre del año pasado cuando venció por nocaut en Miami al colombiano Alex Theran, pero en Karpency iba a encontrar un rival muy exigente que había enfrentado lo que más vale y brillaba en cierto momento dentro de las 175 libras, desde los campeones Adonis Stevenson y Oleksandr Gvozdyk hasta el retador mexicano Gilberto “Zurdo’’ Ramírez.

En una publicación suya en redes sociales, González estuvo cerca de enfrentar a Badou Jack en la cartelera de 6 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, que protagonizaron Floyd Mayweather y el youtuber Logan Paul, cuando el oponente original Jean Pascal dio positivo al uso de sustancias prohibidas.

El cubano intentó rebajar 35 libras en una semana para asumir el reemplazo de Pascal, pero el cuerpo no le respondió y él mismo calificó de “locura’’ el esfuerzo por hacer el recorte de peso en tan poco tiempo.

“Se nos cayeron algunas oportunidades, pero González nunca perdió la fe’’, apuntó su promotor Henry Ribalta. “Ahora trataremos de buscarle la mejor oportunidad posible para él. No puedo sentirme más orgulloso de este triunfo. Aceptó el reto y el riesgo, pero ahora la recompensa será grande’’.