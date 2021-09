David Morell Jr. quiere ahora mismo a David Benavidez, pero le dijeron que solo lo vería en fotos

El equipo de David Morell Jr. no quiere dar rodeos ni tomar atajos. De hecho, ya le han hecho saber a David Benavidez, otro boxeador muy importante en la división súper mediana, que existe un interés de pelear cuanto antes. PBC

El equipo de David Morell Jr. no quiere dar rodeos ni tomar atajos. De hecho, ya le han hecho saber al de otro boxeador muy importante en la división súper mediana que existe un interés de pelear cuanto antes y que no tendrían reparos en exponer su faja contra él.

David Benavidez ya debe saber que Morell está muy interesado en enfrentarlo, pero de acuerdo con Luis de Cubas Sr., uno de los promotores del cubano, los representantes del “Bandera Roja’‘ rechazaron de plano hace varios dias la idea y lo hicieron de manera muy evidente.

Morell se encuentra preparándose para su próxima pelea y Benavidez para medirse a José Uzcátegui antes del final del 2021, pero no cabe duda que un choque entre los dos jóvenes guerreros sería muy bien recibido por el fanático y abriría una ruta hacia el Canelo Alvarez.

¿Qué pasó con el equipo de Benavidez en Minnesota?

“Fue algo muy interesante. En la pelea de hace unos días en Minnesota, estaba Sampson Lewkowicz, el promotor de David Benavidez, y le comenté que debíamos hacer la pelea con David Morell, que era perfecta, porque él era el campeón y Benavidez no tenía nada. El ganador de la pelea debe ser retador obligatorio del Canelo Alvarez’‘.

¿Y qué te respondió?

“Me dijo que no iba a hacerla, que nadie conocía a David. Yo no entendí, porque nadie quiere pelear supuestamente con Benavidez, pero al día siguiente, cuando vino la pelea en The Armory, se sentó al lado de Morell y le dijo que únicamente vería a Benavidez en una foto, que nunca le iba a dar una oportunidad, como si Benavidez fuera alguien’‘.

Tu lo dijiste, pocos quieren pelear con Benavidez...

“Es un tremendo peleador y muchos le tienen miedo, pero no nosotros. Si Sampson es tan buen promotor y le habla al boxeador mío, si fuera inteligente aceptaría esta pelea, porque si le gana a Morell se pone en tremenda posición para retar a Canelo. Plant le tiene miedo, Canelo no quiso pelear con él. Nosotros no tenemos miedo’‘.

¿Cuando veremos a Morell de regreso en el ring?

“Mi hijo Luis de Cubas Jr y Al Haymon son los que están manejando el tema y dan la fecha. Morell está en peso, se prepara en Minnesota, donde se ha convertido en una figura muy conocida. Queremos pelear con los mejores, estamos listos para el que sea. ¿Crees que le vamos tener miedo a Benavidez, que solo sabe venir adelante?’‘.

¿Qué hace especial a Morell?

“Desde que llegó aquí lo dije, este es un boxeador diferente. Yo tenido a muchos cubanos, Joel Casamayor, a Guillermo Rigondeaux lo hice campeón con cinco peleas, y a Morell lo hice campeón con tres. El quiere ser grande, confía en él y no le dice que no a nadie. Morell es un cazador con malas intenciones’‘.

¿Lo veremos algún contra Canelo?

“Eso va a pasar, pero los fanáticos tienen que querer esa pelea y por eso el choque con Benavidez es importante. Si Morell noquea a Benavidez, Canelo ya no se podrá esconder más. Ese es el riesgo que queremos correr. Ni Canelo ni Plant van a pelear con Benavidez. Morell es lo mejor que salido de Cuba’‘.