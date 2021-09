Ajagba se parece a Anthony Joshua, pero es más lento. Eso lo voy a aprovechar, afirma promesa cubana

Yordenis Ugás y Oleksnadr Usyk tendrán mucho que ver con Frank Sánchez el 9 de octubre. El aspirante cubano a la corona pesada va con la inspiración política del primero y el ejemplo deportivo del segundo. Al final, sin embargo, únicamente él será el encargado de derrotar a Efe Ajagba.

Tanto Ajagba como Sánchez han crecido de manera exponencial en los últimos tiempos a base de poder y habilidades, una representado por Top Rank y el otro al amparo de la escuadra de los Reynoso, donde se encuentran el Saúl “Canelo” Álvarez, Ryan García y Oscar Valdés, para poner unos nombres.

La importancia del momento no escapa a ninguno de los dos porque la trilogía entre Fury y Wilder va adquiriendo una magnitud enorme y llegará a todos los rincones del mundo, especialmente en este país donde será distribuida en Pago Por Ver de manera conjunta por ESPN y FOX.

Sánchez ha mostrado un ascenso sostenido, pero en Ajagba enfrentará a un rival formidable, aunque lo mismo se puede decir para el nigeriano, quien tampoco ha visto a nadie con las habilidades del antillano. Sin duda, el ganador habrá dado un paso de avance para combatir por una faja importante y contra alguien como los mismos protagonistas de esta velada.

¿Cómo han sido estas semanas rumbo a la pelea?

“Estamos en la etapa final de la preparación. Ha sido un gran campamento y estamos listos para este combate. No hemos dejado nada a la casualidad y el 9 de octubre vamos a salir a ganar. Ya todo está hecho y estoy muy contento por esta oportunidad’‘.

Tu campamento se fracturó en dos partes, cuando Fury contrajo el COVID-19

“Son cosas que pasan en la carrera del boxeo. Uno siempre tiene que estar enfocado en su trabajo, siempre listo para aprovechar las cosas como vengan. A pesar de que la pelea se cayó en agosto, me mantuve con la mente en la meta, entrenando. No me ha afectado en nada’‘.

¿Qué conversas con Reynoso por estos días?

“Que me mantenga enfocado en el trabajo que hemos hecho, en el plan técnico y táctico que nos hemos trazado. Lo importante es que ha sido un trabajo de mucho tiempo y ya no nos queda mucho más por decir o hacer. Simplemente, estamos listos para partir a Las Vegas’‘.

No se trata de una velad importante, sino que serás coestelar.

“Eso significa mucho, porque me voy a presentar en un escenario bien grande y mucha gente de todo el mundo va a estar bien la pelea. Quiero demostrar lo que soy: un gran campeón. Quiero hacer vibrar ese escenario con mi buena energía. Nada me va a afectar. Me he presentado en sitios grandes y si sigo mi plan, nada me desviará de él’‘.

¿Es esta la pelea que abre la puerta al título mundial?

“Después de un combate tan grande como este, claro que sí. Después de esto vamos a estar listos para los mejores del mundo. Este es el paso y la llave que abrirá las grandes oportunidades. Pero hay que estar muy preparado y no subestimar a nadie’‘.

Ese día no serás el único cubanos, tendrás en la velada a Robeisy Ramífez.

“Conozco a Robeisy, estuvimos en el equipo en Cuba. Somos el talento joven que va subiendo, somos los futuros campeones cubanos y queremos demostrar que somos guerreros de los buenos. Le exorto a que se prepare para que se lleve su victoria’‘.

¿Qué le dirías a tus fanáticos de Miami?

“A mi gente de Miami, a mis hermanos cubanos, a todos que el 9 de octubre voy a salir a batirme y a pedir por la libertad de mi país. Voy a salir a ganar bajo el signo de Patria y Vida, como lo hizo Yordenis Ugás, quien lo dijo bien alto y claro. Así mismo voy yo’‘.

Veo elementos muy similares en Anthony Joshua y Ajagba, ¿cómo lo ves?

“Sí tienen mucho que ver, pero el jab de Ajagba es más lento, es más lento en el golpeo y más lento en todas las cosas en general. Son cosas débiles que él tiene en su boxeo y que creo que me favorecen a mí’‘.

Entonces, ¿tómas una página del libro de Oleksandr Usyk?

“Exactamente.Me puede servir de mucho’‘.