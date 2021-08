Canelo Alvarez me dijo que peleara con Ajagba, que le iba a ganar ciento por ciento, afirma pesado cubano

Quién esperó lo mucho, espera lo poco. Frank Sánchez disfruta de unos días en Miami antes de regresar a San Diego para lo que será su segundo campamento contra Efe Ajagba, después de debiera cerrar el primero cuando la cartelera del 24 de Julio fuera pospuesta.

Ahora todo apunta al 9 de Octubre, como parte de la velada donde Tyson Fury se vera por tercera vez contra Deontay Wilder. Días más, días menos, Sánchez confía en que el resultado será el mismo que esperaba antes de que se tomara esta pausa en la Capital del Sol.

Sánchez, nunca perdió de vista de Ajagba y siempre imaginó que algún día ambos cruzarían camino en el ring como parte del proceso natural de ascenso entre las figuras jóvenes de segunda línea, donde también se encuentros otros como Tony Yoka, Daniel Dubois y Filip Hrgovic.

Sin duda, el ganador habrá dado un paso de avance para combatir por una faja importante y contra alguien como los mismos protagonistas de esta velada. Sánchez está seguro que aquí se encuentra la puerta de futuro hacia sus suenos de campeón mundial.

¿Cómo fue el momento en que te dijeron que se posponía la pelea?

“Me lo dijeron faltando dos semanas. Ya tenía toda la preparación para ese enfrentamiento. Imagínate, me sentí un poco mal, pero como dicen por ahí, todo lo que sucede conviene. No hay nada que perder, solo esperar a que venga la nueva fecha y estar listo’‘.

¿Qué te dijo Reynoso en ese momento?

“Llegué al campamento e iba a hacer sparrings ese día. Eddy me llamó y me dijo que era mejor descansar, me explicó lo que había pasado con la pelea. Como siempre me la paso entrenando, me dijo que tomara unos días para que cuando volviera al campamento entrara con más ganas, más duro’‘.

¿Como fue en ese primer entrenamiento y que harías distinto en el segundo?

“Muchos sparrings con peleadores de buena pegada, que tiran mucho la derecha, eso es lo principal para enfrentar a este peleador. Todo lo demás lo tengo al ciento por ciento, solo debo seguir puliéndolo, pero sobre todo prepararme para esa mano derecha suya’‘.

¿Y qué hacer contra esa pegada de Ajagba?

“Hay que pasarle los golpes de esa mano derecha, debemos hacer que se quede en el aire y seguir trabajando los movimientos de torso, de la cabeza. Cuando enfrente un boxeador como yo, con mis habilidades, él se va a frustrar, porque no me va a tocar. Cuando se frustre, lo voy a noquear’‘.

¿Sientes que eres mejor boxeador que él?

“Claro que sí. tengo mejores movimientos, más explosividad, velocidad. Todo por delante de él. Ganándole a Ajagba vienen peleas importantes, contra los cinco primeros del ranking. Después de esto estaremos listos para ir por un título del mundo. Ya mi equipo de trabajo decidirá’‘.

Tu venías pidiendo a Ajagba desde hace tiempo, ¿sabías que iban a chocar?

“Sí, porque él estaba con PBC y Al Haymon y yo también. Imaginaba que esa pelea iba a venir, mucha gente comentaba sobre eso. Ese momento ha llegado y debe crecerme y ser quién soy. Canelo me dijo que tomara la pelea que estaba convencido de que la iba a ganar’‘.

¿Has vuelto a hacer sparrings con Canelo?

“Desde aquella vez no, pero cuando me regrese allá arriba vamos a boxear un par de rounds. Yo me siento en familia con ellos. Eddy y Canelo dicen que voy a ser campeón y eso me eleva. Me siento feliz con ellos’‘.