Me gustaría ver a Manny Pacquiao defender su título cuando sea presidente de las Filipinas

Freddie Roach lo tiene claro: sin Manny Pacquiao su vida habría sido muy diferente. Ahora que van a otra pelea importante, desafiando el tiempo y la historia, el legendario entrenador reflexiona sobre lo que hubiera pasado si el entonces joven filipino jamás hubiese puesto un pie en el Wild Card Gym.

Quedan pocas semanas para el encuentro entre Pacquiao y Errol Spence Jr., pero Roach considera que el mundo estará delante de otra gran demostración de uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, quien viene de vencer a otro joven león de talento como Keith Thurman.

A pesar de su enfermedad de Parkinson, Roach se mantiene en la brega diaria y parece rejuveneder cada vez que Pacquiao viene de su país a Los Angeles para un campamento. Dentro de su apretada agenda, accedió a conversar con El Nuevo Herald sobre el momento su pupilo.

Con 42 años, ¿cómo Pacquiao se mantiene relevante?

“Su ética de trabajo es increíble. Entrena duro todos los días. Sabe lo que se le da mejor, juega mucho basquetbol. Se siente orgulloso de haber elegido a Errol Spence como su oponente. Siempre me dijo que quería enfrentar a los mejores. Esta vez eligió al tipo correcto’‘.

¿Cómo usted ve la pelea?

“Spence es un tipo duro. Será una pelea muy táctica, tenemos que ser muy inteligentes, pero hemos hecho unas grandes sesiones de sparrings. Manny está en tremenda forma. Nos quedan aún unas cuatro semanas para la pelea. Quiero que la pelea sea ya. Son los dos mejores en la división’‘.

Después de tantos logros, ¿qué significaría vencer a Spence?

“Vencer a Spence sería algo grande para Manny, quien es muy querido en su país. Quiere ser presidente y vencer a Spence lo ayudaría con eso. Creo que a Manny le quedan dos peleas. Me gustaría verlo defender su título cuando sea presidente de las Filipinas. El sabe que no soy un político, pero sería un buen presidente en su país, le gusta ayudar a la gente...hace tanto por la gente allí, construye casas con su propio dinero’‘.

La primera vez que vio a Pacquio, ¿imaginó el boxeador que es hoy?

“No. La gente me pregunta, ¿por qué construiste el gimnasio? Yo decía que nunca sabrás cuando el próximo Muhammad Ali entrará por la puerta. Pero entró Manny Pacquiao. Después de una sesión de mascotas dijo que tenía un nuevo entrenador y yo me dije que este chico podía pelear. Luego vino nuestro primer título en las 122 libras. Todo el mundo me decía que lo iban a noquear. Nadie apostaba a Pacquiao...ya ha ganado ocho títulos desde ese día’‘.

¿Cómo hubiera sido su vida sin Pacquiao?

“Muy diferente, sin duda. Tengo un gimnasio con cuatro rings, con mucho espacio y todo es gracias a Manny Pacquiao. Sin Manny Pacquio no estaría aquí, de eso puedes estar seguro. Pero Manny es un gran tipo y llevamos mucho tiempo juntos’‘.

¿Y que hubiera sido de Pacquiao sin usted?

“El estuvo en la Costa Este y viajó desde Nueva York a Las Vegas y todo el mundo lo rechazaba porque era muy chico. No había mucho dinero en las 122 libras. Bob Arum lo rechazó, todo el mundo. Pero yo le vi el poder y la velocidad, era el primero que lo ponía todo junto. Pero todos se reían de mí cuando les decía que el chico era especial. Al final del día, tuve la última risa’‘.

¿Cree que Keith Thurrman es mejor que Spence?

“Los dos son tipos duros, muy buenos. Se que Spence pega duro y le va a pegar. Por eso le dije a Manny que tiene que usar sus piernas. El movimiento será fundamental. Si van al cuerpo a cuerpo y él empieza a tirar combinaciones, Manny tiene que salir rápido de ahí. Sé contra lo que nos enfrentamos, pero estamos listos y en cuatro semanas lo estaremos aún más’‘.