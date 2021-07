Nueva ola del boxeo cubano se fortalece con la llegada a Miami de campeón juvenil

Idalberto Umara finalmente está en los Estados Unidos y con fuerte respaldo. Tras pasar varios meses en un centro de inmigración, el cubano ya se encuentra entrenando en Miami

Idalberto Umara finalmente está en los Estados Unidos y con fuerte respaldo. Tras pasar varios meses en un centro de inmigración, el cubano ya se encuentra entrenando en Miami y listo para hacer su debut en este país de la mano de la empresa M&R Promotions, quien cree en su talento.

Campeón mundial juvenil en el 2018, Umara era uno de los mayores prospectos del boxeo cubano y material de equipo olímpico, pero decidió irse a México primero y luego cruzar la frontera para llegar a este país en busca de una meta superior que en su tierra jamás habría alcanzado.

En M&R están impresionados con lo que han visto de este chico espirituano de apenas 20 años y ahora solo queda esperar su debut el 20 de agosto como parte de las carteleras Got Talent que la compañía suele ofrecer a los aficionados en esta ciudad.

Veremos, entonces, la verdad de Umara.

¿Cómo te has sentido en estos primeros días en los Estados Unidos?

“Primero que nada agradecido con la empresa M&R que me ha dado un gran apoyo en estos momentos. Agracido con la promotora Laura Ching, el manager William Ramírez y el entrenador Osmiris Fernández, que me han abierto las puertas para hacer mi carrera profesional’‘.

Siendo campeón mundial juvenil, ¿por qué decides venir?

“Fui campeón mundial juvenil en Hungría en el 2018. Decidí venir, porque quiero superarme profesionalmente, probarme entre los mejores del mundo. Sé que me falta mucho, pero tengo el hambre y el deseo de llegar muy lejos. Solo quiero que se presenten las oportunidades’‘.

Si tienes que describirte, ¿qué tipo de boxeador eres?

“Normalmente, soy un poco más técnico que ofensivo. Pero sé que debo mejorar par de cosas. Estoy trabajando muy fuerte en el gimnasio para sentirme más seguro en este tipo de boxeo que requiere de una manera más contundente de tirar los golpes’‘.

¿Has visto mucho diferencia entre lo amateur y lo profesional?

“Todo es diferente. La manera de encarar los entrenamientos, la preparación física, los movimientos encima del ring, la manera de uno asentarse para tirar los golpes. Realmente, es mucha la diferencia. Pero estoy joven y sé que voy a aprender todo lo necesario para triunfar’‘.

¿Sabías en Cuba sobre cómo le iba a tus compatriotas?

“Sí, muchas veces se hablaba sobre ellos. La gente sigue a sus deportistas, ya sean peloteros y o boxeadores. La gente quiere saber dentro de la medida de sus posibilidades. Todos se alegran cuando le va bien a un cubano en cualquier parte del mundo’‘.

¿Por qué eliges el boxeo?

“Por mi hermano, que me inspiró. El fue a un torneo provincial y ganó medalla de plata. Me embulló a que me metiera y gracias a Dios llegué al equipo nacional y fui campeón juvenil. Desde que me puse unos guantes supe que boxear era mi destino’‘.

¿Qué esperas de tu debut en Miami?

“Estoy muy contento e ilusionado, porque sé que será un buen paso en mi carrera. Quiero que esperen lo mejor de mí, la nueva versión del boxeo cubano en los Estados Unidos. Vengo a dar lo mejor de mí’‘.