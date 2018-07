Oficial: Cristiano Ronaldo se marcha del Real Madrid y pone rumbo al Calcio

Se cerró el trato. Cristiano Ronaldo ya es nuevo jugador de la Juventus por los próximos cuatro años en los que percibirá $30 millones por temporada.

El delantero portugués deja el Real Madrid, después de nueve temporadas repletas de éxitos, con cuatro Champions y cuatro Balones de Oro en la mochila.

Su etapa en el Madrid ha llegado a su fin y, a sus 33 años, espera poder terminar su carrera con algunos títulos más en Italia.

CR7 sabe que la Serie A está un escalón más bajo que la Liga Española, pero igual la Vieja Señora es un equipo con bastante pedigrí, que se ha quedado a las puertas de ganar la Liga de Campeones y que piensa que con él pudiera conseguirlo.

Su traspaso costó solo $123 millones, después de que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, accediera a bajarle su clausula de 1000 millones de euros, en principio complaciendo la petición del jugador teniendo en cuenta los servicios prestados.

"Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y para esta ciudad. Solo puedo dar las gracias a todos ellos por el cariño y afecto que he recibido", escribió Cristiano en su carta de despedida. "Sin embargo, creo que ha llegado el momento de abrir una nueva etapa en mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme. Lo siento así y pido a todos, y muy especialmente a nuestros seguidores, que por favor me comprendan".



A día de hoy esos $123 millones es una bicoca para un jugador de la talla del delantero luso, tanto que el jugador no se sintió valorado, pero al fin y al cabo esa fue su petición y el resultado de echarle un pulso al Madrid.





"Gracias al club, al Presidente, a los directivos, a mis compañeros, a todos los técnicos, médicos, fisios y trabajadores increíbles que hacen que todo funcione", indicó CR7. "Gracias infinitas una vez más a nuestros seguidores y gracias también al Fútbol español... He reflexionado mucho y sé que ha llegado el momento de un nuevo ciclo".

Si bien es un buen gesto, lo cierto es que el Madrid no ha hecho mucho esfuerzo por retenerle teniendo en cuenta su edad, el desgaste producido entre el jugador y el club por las posibles promesas de subida del salario.

El Madrid llegó a igualarle la oferta de 30 millones de euros, pero Cristiano ya tenía pensado marcharse cansado de pelear con Florentino, de tener problemas con hacienda y hasta con cierto sector del Bernabéu que llegó a pitarle en alguna que otra ocasión.

Cristiano está encantado por el trato brindado por la Juve, después de quedar prendado por el aplauso de sus hinchas tras su gol de chilena en la Champions.

El Madrid lo hizo oficial en un comunicado y el jugador se despidió por carta donde explica los motivos de su marcha. La decisión ya estaba tomada. La oferta tardó una semana, pero por fin llegó y se firmó.

"El Real Madrid C. F. comunica que, atendiendo a la voluntad y petición expresadas por el jugador Cristiano Ronaldo, ha acordado su traspaso a la Juventus F. C.", reza el comunicado del Madrid.

El delantero por tugués, en sus nueve años en el Real Madrid, ha marcado 450 goles en 438 partidos., convirtiéndose en el máximo goleador de la historia del club, con el que conquistó además de las cuatro Champions, dos Ligas, dos Copas del Rey, dos Supercopas de España, tres Supercopas de Europa, tres Mundiales de clubes y esos cuatro de sus cinco Balones de Oro.

Cristiano más que por dinero se va por orgullo, porque en Madrid hubiese ganado mucho más que en Turín por sus millonarios contratos publicitarios. Su sexto Balón de Oro lo tiene en el bolsillo, pero probablemente sea el último.

Si bien el Madrid y LaLiga pierden a uno de sus referentes, no será el primero ni el último y ahora hay una enorme expectativa por ver quienes llegan a la casa blanca.

La salida de Ronaldo, sin dudas, es una mala noticia para los madridistas, pero es ley de vida.

Siga a Pedro González en Twitter: @PedroJulio59