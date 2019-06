David Beckham y Jorge Mas siguen adelante y dan una tremenda sorpresa

Jugadores de la Academiam del Inter Miami CF posan con los propietarios de equipo David Beckham (izq) y Jorge Mas (der.) este 2 de junio en Central Broward Park. For the Miami Herald

Este 2 de junio los 150 jugadores hasta ahora seleccionados para formar parte de la academia del Internacional de Miami FC se entrenaban en las instalaciones del Estadio Central Broward Regional cuando recibieron la mejor de las sorpresas.

El mismísimo David Beckham los estaba observando junto a su socio Jorge Mas. Los copropietarios del Inter de Miami se reunieron con los futuros futbolistas y luego compartieron con los medios allí presentes los planes futuros.

Beckham, formado en la academia del Manchester United, conoce como nadie la importancia de compartir con los muchachos y brindarle su apoyo; al tiempo que se interesa endesarrollo de su proyecto en Miami, con la suerte de haber encontrado en Mas al mejor socio.

“Hemos eliminado todos los obstáculos y un puñado de demandas”, dijo Mas. “Con el tema del golf y el “First Tee” me comprometí a ayudarles a pasar a una nueva ubicación. Nuestro próximo obstáculo es conseguir un contrato de arrendamiento frente a la Comisión de la Ciudad y espero lograrlo en los próximos 45 días y soy muy optimista, creo que obtendremos una votación de 5-0”.

Mas indicó que jugarán solo temporalmente en el Lockhart Stadium a partir del 2020 o sea del próximo año y que dos temporadas después, en el 2022, espera que el Inter de Miami ya esté jugando en el Miami Freedom Park.

Ya casi todo el Lockhart está demolido y en febrero esperan terminarlo, poco antes de comenzar la temporada en marzo.

Por su parte Beckham está en la búsqueda de grandes futbolistas, tres de ellos jugadores franquicia, pero no quiere que vengan aquí en el final de su carrera; más bien busca talento joven, aunque varios medios señalan que ya tiene comprometido al delantero del Barcelona Luis Suárez.

“Queremos jugadores con hambre, que hayan jugado en el nivel superior, pero que quieran ganar”, señaló el que fuera capitán de la selección de Inglaterra. “Tengo la suerte de haber jugado en varios países, en varios equipos, con muchos jugadores diferentes, y me están llamando todos los días”.

El exjugador del Manchester, Real Madrid, Galaxy y PSG bromeó con la posibilidad de salir del retiro a sus 44 años. Aunque para él seguro que es más fácil que sacar adelante este proyecto, en el que ya lleva cinco años peleando.

“Honestamente pensé que anunciaría un equipo y estaríamos listos para jugar en un año”, comentó David. “No por lo que soy, solo porque sentí que había habido un movimiento en este país, pero ahora estamos en un lugar tan bueno, en una posición bien fuerte para darles a estos niños una verdadera oportunidad”.

A pesar de las trabas que le pusieron nunca pensó en rendirse.

“Por supuesto, hubo momentos frustrantes, pero siempre supe que valía la pena, y siempre supe que este era el lugar”, dijo Beckham. “Es por eso que nunca me alejé, es por eso que nunca me di la vuelta y dije: `He terminado’. Sabía que este era el lugar correcto”.

Los Beckhams estuvieron la semana pasada vacacionando en en el sur de la Florida Miami y lo mostraron con una foto de familia en Instagram dándole las gracias a Miami.

Según Beckham y Mas el Inter de Miami ya ha hablado con varios jugadores y entrenadores espera hacer sus primeros anuncios sobre sus contrataciones en septiembre. para la venidera temporada.