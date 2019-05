¿Llegarán a jugar juntos Hazard y Ramos en el Real Madrid la próxima temporada?

El defensa y capitán del Real Madrid Sergio Ramos durante la rueda de prensa ofrecida en el estadio Santiago Bernabéu, el 30 de mayo de 2019. EFE

Al parecer el Real Madrid ha comenzado a reforzarse de cara a la próxima temporada y su primer fichaje galáctico podría concretarse muy pronto al tiempo que se confirmaba que su capitán no se moverá.

Nada más terminar el partido donde el Chelsea derrotó al Arsenal y se proclamó campeón de la Liga de Europa, el mejor jugador del encuentro, el belga Eden Hazard, dejó a entender que su etapa en el equipo había terminado y que emprendería un nuevo reto.

“Si creo que es un adiós pero en el fútbol nunca se sabe”, comentó Hazard. “A lo mejor es un buen momento para nuevos desafíos”.

Ese reto no es más que el Real Madrid de su ídolo Zinedine Zidane, después de llevar años preguntando por él. Hazard termina contrato la próxima temporada y todas las partes están de acuerdo con su traspaso, solo falta concretar la cifra cercana a los 100 millones de euros y plasmar la cifra.

El delantero belga podría ser presentado tan pronto como este lunes 3 de junio y dotaría al Madrid de una nueva dimensión tanto en goles como en asistencias siendo un verdadero puñal en ataque. Junto a Viníciux Jr serían los dueños de la banda izquierda, aunque pueden jugar juntos.

De este modo Marco Asencio debería mudarse a la derecha, donde se espera otro fichaje bomba, que no será el de Neymar quien se está planteado regresar al Barcelona en un trueque con Dembelé.

Otro que puede llegar en breve a la casa blanca es el centrodelantero serbio Luka Jovic, una vez se pague su traspaso al del Eintracht cercano a los 60 millones. El joven ariete de 21 competiría con Benzema por el puesto o bien podría jugar más en punta con el francés por detrás.

Mientras esto ocurría Sergio Ramos apuraba sus mini vacaciones por La Habana y Miami para ofrecer una conferencia de prensa donde dejó muy claro que se quedaba en el Real Madrid.

“Soy madridista, me quiero retirar aquí y acabar mi contrato aquí. El día que me vaya me gustaría irme por la puerta grande, ganando”, dijo Ramos. “La oferta está encima de la mesa. Me siento querido. La relación no estaba como yo quería que estuviera, pero no me he planteado irme ni gratis ni pagando”.

En la conferencia de prensa Ramos se decantó por el Liverpool como el ganador de la Champions League este sábado ante el Tottenham en Madrid, y el Madrid debería fijarse en traer precisamente jugadores de estos dos equipos ingleses, principalmente para reforzar el mediocampo.

Zidane espera fomentar la competencia en el nuevo Real Madrid con dos jugadores de calidad por puesto y ha tenido tiempo para comprobar de primera mano quienes no están a la altura del escudo, a los que dejará salir si llega una buena oferta, sobre todo para cumplir con el fairplay financiero.

En la parrilla de salida están Keylor Navas, Reguilón (si llega Ferland Mendy del Lyon), Jesús Vallejo, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Isco Alarcón, Lucas Vázquez y Gareth Bale. Además de los cedidos James Rodríguez y Mateo Kovacic.

De llegada el Madrid pretende a Pogba, Eriksen, Mané y buen pudiera interesarse por Rabiot, que ha quedado libre.

Se prevé un verano caliente, de momento siguen habiendo muchas especulaciones, pero muy pronto comenzará el baile real.