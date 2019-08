Los “Tres Tenores” del fútbol en Miami son cubanos

Cortesía

Miami es una ciudad que cuenta con grandes equipos deportivos como el Heat, los Marlins, los Panthers o los Dolphins, los cuales en los últimos años estos no han podido darle una alegría a su afición; sin embargo, hay uno que sin hacer tanto ruido se ha convertido en bicampeón.

El equipo de fútbol Miami FC recientemente se coronó campeón de la National Premier Soccer League (NPSL) al derrotar 3-1 en su propia casa al entonces invicto Cosmos de Nueva York y de este modo repetir el triunfo del 2018, después de haber ganado anteriormente la North American Soccer League (NASL).

La próxima temporada, que comienza en septiembre, este equipo competirá en la recién creada National Independent Soccer Association (NISA), que contará con cuatro equipos en el Este y otros cuatro en el Oeste.

El Miami FC hoy es el buque insignia del fútbol en Miami, aunque muy pronto le cederá ese honor al Internacional Miami FC que en el 2020 hará su debut en la Major Soccer League (MLS).

Este bicampeón de la NPSL está liderado por tres cubanos con mucho fútbol en sus pies: Ariel Martínez y Darío Suárez y Héctor “el Chino” Morales, quienes tienen el talento de sobra para jugar en la MLS y por tanto es un verdadero lujo FC el poder contar con ellos y triunfar.

“Ganar no es fácil. Al principio yo estuve lesionado y fue complicado, pero luego ganamos lo buenos y nos llevamos el título, que siempre es un título”, expresó Ariel quien anotó ocho goles en los playoffs. “Ser bicampeón es algo bueno, además de haber ganado en dos ligas (NASL y NPSL) y vamos por el título de la NISA y tenemos presión pues nadie ha ganado en tres ligas”.

En verdad el Miami FC adonde va triunfa y este trío está poniendo en alto el fútbol cubano, tras el desastre de la selección en la Copa Oro.

“Ha sido una buena temporada. En los personal me siento bien después de haber anotado 11 goles, dar cinco asistencias y contribuir ganar la liga, algo que no es fácil”, dijo “Súper Dario”. “Me gusta estar preparado para competir y mejorar. Aunque estoy contento aquí, pero no desaprovecharía una oportunidad si un equipo de MLS viene a buscarme”.

Otros futbolistas cubanos están destacando por el mundo como Osvaldo Alonso, que con el Minnesota United (2do Oeste MLS) está en la final de la Copa Lamar Hunt.

Además de Jorge Luis Corrales con en el Impact de Montreal (MLS), Onel Hernández con el Norwich City (Premier League), y los goleadores Marcel Hernández, del Cartaginés (Costa Rica) o Maikel Chang del Real Monarchs (USL), quienes también podrían ir con la selección.

“La actuación de la selección no me sorprende, se viene viendo caer en todos los deportes, pero en el fútbol parece el doble por las deserciones”, comentó el goleador. “Cuba debería abrirse más al profesionalismo. Me alegra el debut de Onel en la Premier, es un sueño para todo cubano y le deseo lo mejor”.

El “Chino”, tras jugar en la inferiores de Cuba, llegó este año al Miami FC y, aunque comenzó como suplente, terminó siendo fundamental en el mediocampo.

“Jugar con el Miami FC ha sido una oportunidad increíble, al principio fue complicado, pero finalmente lo conseguí como resultado del sacrificio y trabajo duro. Estoy muy contento y satisfecho”, dijo el Chino Morales. “Trataremos de seguir ganando, no nos conformamos con menos y luego espero poder ser convocado representar a Cuba”.

En tanto estos “Tres Tenores” del fútbol seguramente seguirán cosechando éxitos en Miami y su equipo seguirá sacando la cara por el deporte en la Capital del Sol.