¿Realmente es Zidane inocente o culpable?

El Madrid perdió 3-0 ante el PSG en su debut en la Liga de Campeones y fue como si la veda a Zidane hubiese tocado a su fin.

Resulta que ahora la gran culpa de la dura derrota la tiene el entrenador casi en exclusiva, tanto que ya han comenzado a salir nombres de sus posibles sustitutos. Ver para creer.

La sombra de Mourinho, el hombre que dividió al madridismo y que luego fracasó en Inglaterra, planea sobre el Bernabéu y no es la única ahí Raúl González y hasta el italiano Allegri.

Parece como si Zizou fuese el culpable de la mala temporada 2018-2019 del Madrid. Parece como si Zizou fuese el culpable de los malos fichajes del Madrid, si malos. Parece como si Zizou fuese el culpable de la plaga de lesiones del equipo. Y parece como si Zizou fuese el culpable de la no venta de jugadores.

Si algo de culpa tiene en la falta de intensidad y mucha más en los descartes de Reguilón, Llorente, Ceballos, Kovacic, pero ninguno hubiese jugado por encima de los que jugaron en el Parque de los Príncipes el miércoles.

Zidane puso en cada puesto a los mejores que tenía disponibles y en verdad el único recambio disponible era Vinicius, que pudo entrar un poco antes por Hazard que todavía no ha llegado al Real Madrid.

Si en la portería contraria estaba Navas no es porque él lo decidió así. Él no trajo a Courtois, ni el belga vino para ser suplentes. Así, que por favor, no maten al mensajero.

No entiendo que se diga al hombre que conquistó tres Champions al hilo se le diga que no es entrenador, que se le ningunee de esa manera y no salte ningún madridista a defenderlo, ¿será que no lo han sido?

Esta campañita desvía la atención del verdadero culpable de esta minicrisis que no es otro que el presidente Florentino Pérez.

El Sr Pérez no honró el único reclamo del técnico, traer a Pogba, vendió mal y poco, trajo malos fichajes, y tuvo la paciencia de aguantarle la gracia a Ramos de irse a China y no la tuvo con Cristiano, al que no le ha encontrado sustituto.

Al Tío Floren le ha faltado mordida y adaptarse a los tiempos con Bale, James y Navas, Isco y Lucas Vázquez (que suman más de $200 millones a la baja) en la mano y unos $200 millones más pudo haberse traído al que quisiera. Este es el Real Madrid, junto al Barça el equipo donde juegan los mejores.

Primero a Virgil van Dijk ($115 millones), luego a Rabiot (gratis), a Pogba ($125 millones) y finalmente a Salah ($150 millones) o Lucas Moura ($50 millones). Con estos hombres la historia sería distinta.

El Madrid puede traer al entrenador que quiera que con los jugadores que tiene poco podrá conseguir y si alguien puede sacarle algo ese es Zizou.

El próximo examen es el domingo ante el líder, el Sevilla, en un campo donde hace cuatro temporadas que no gana el Madrid y casi seguro saldrá con la misma alineación de París, no tiene alternativa.

El club blanco (8) está tercero a dos del puntero (10), a uno del segundo, el Atleti (9) y uno sobre el Barcelona (7) y vivo en todas las competiciones, con una sola derrota.

Un victoria en el Sánchez Pizjuán alejaría los fantasmas, una derrota les invitaría a sacar la guadaña.