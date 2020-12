Peñarol contacta a Alonso. Señales confusas sobre futuro del técnico del Inter Miami

Los rumores de una posible salida del técnico Diego Alonso mantienen en fuera de juego al Inter Miami y las señales sobre su permanencia o despedida son cada vez más confusas.

El pasado lunes un portavoz del equipo le comunico al Miami Herald que Alonso seguía siendo el técnico del club sudfloridano luego de que conocerse versiones de que el entrenador uruguayo ya no estaba al frente del equipo.

Todo indica que el propio Alonso originó ese rumor al entender que había sido cesado tras una tensa reunión de fin de temporada en la que los propietarios le mostraron su disconformidad con el rendimiento del equipo y él mismo la había comunicado su marcha a los jugadores y miembros del personal del club.

Este martes otra noticia alimentó las dudas en cuanto a su futuro cuando se conoció que el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, contactó a Alonso para demostrarle el interés del club uruguayo en firmarlo, según recoge el portal deportivo en internet Futbol.uy

“Hace seis años que estoy en la política del club y hace seis años que quiero que el día que me toque, él esté acá. Él sabe que voy a hacer lo imposible para que eso pase. Como hemos construido una relación me interesa su situación y me dijo que todavía está con contrato. Por lo que me dijo ayer, sigue al frente del Inter Miami”, expresó Ruglio.

El actual entrenador de Peñarol, Mario Saralegui, tiene contrato hasta el 31 de diciembre y Ruglio confirmó que no seguirá en ese puesto.

Alonso jugó en el equipo sudamericano entre el 2009 y el 2011 y dos años después tomó las riendas desde el banquillo.

Lo cierto es que el futuro de Alonso todavía hoy es incierto y no se descarta que sea el próximo en caer tras los profundos cambios que está haciendo el Inter Miami, luego de lo que considera como una decepcionante primera campaña en la MLS.

El equipo de Miami terminó con balance de 7 victorias, tres empates y 13 derrotas que lo ubicaron en el 10mo puesto de la Conferencia Este, un lugar que le dio la oportunidad de jugar la primera fase de los playoffs donde cayó goleado 3-0 por el Nashville, el otro equipo debutante en la MLS.

En verdad fue una temporada atípica, afectada por la pandemia de coronavirus, y al entrenador uruguayo no le faltó ganas para sacar el proyecto adelante y hasta tuvo la mala fortuna de que sus dos mejores jugadores no participaran en el decisivo juego de Play-In al dar positivo a la prueba de COVID-19.

Aunque siempre el entrenador es el máximo responsable y aunque se sepa que en el mundo del deporte no hay excusas, no se puede negar el buen trabajo realizado por Alonso y su notable esfuerzo por sacar el equipo adelante y sin dudas merece otra oportunidad.

El Inter perdió los primeros cinco partidos y eso le condenó. Luego levantó un poco con la llegada del zaguero Leandro González, del volante Blaise Matuidi y del delantero Gonzalo Higuaín, pero no lo suficiente para meterse en la discusión del título.

Seguro cometió algunos errores, pero hizo lo que pudo con lo que tenía después de que las contrataciones no fueran del todo acertadas

La semana pasada se produjo la renuncia del director deportivo Paul McDonough, después de que el club anunciara que cuatro jugadores no han sido renovados y que no ejerció su opción de extender su contrato a otros ocho, aunque se dijo que algunos de ellos están en conversaciones.

Alonso fue contratado por el Inter Miami el 30 de diciembre de 2019, unas semanas antes del inicio del campo de entrenamiento.