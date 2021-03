El estelar jugador del Inter Miami Rodolfo Pizarro nos presenta en exclusiva a Charly

El futbolista mexicano Rodolfo Pizarro por algo es uno de los tres Jugadores Designados del Inter Miami, siendo además uno de los hombres clave en la selección de México; por lo que sin ninguna duda es una voz autorizada para hablar del presente y futuro tanto de su equipo de la MLS como de su “Tri”, sin la necesidad de tener que dejar nada a la imaginación.

Pizarro a sus 27 años está a punto de comenzar su segunda campaña en el equipo de David Beckham en la MLS, después una accidentada primera temporada, donde terminó con cuatro goles y cinco asistencias. El hoy referente del fútbol internacional nos abre las puertas para mostrarnos su particular cuadro sobre esa aventura que ha emprendido en la Capital del Sol.

El jugador tiene grandes expectativas para esta temporada tanto a nivel individual como en lo colectivo.

¿Cómo estás? ¿Te encuentras ya más adaptado a Miami?

La verdad que muy bien, muy ilusionado con esta temporada y muy contento de que ya falta muy poco para su inicio. Ha sido muy larga la espera, nunca me había tocado parar tanto tiempo, ya van a hacer casi cinco meses del último partido oficial, pero estoy bien. Creo que los partidos amistosos van ayudar a sentirme mejor y a coger ritmo.

¿Qué tal le va al equipo con el nuevo entrenador Phil Neville?

Creo que la llegada de un nuevo entrenador nos ha venido bien, él tiene una metodología diferente al ser europeo, estamos trabajando bien y el grupo está comprometido. El año pasado fue complicado por el coronavirus; aunque creo que al final, por el equipo que teníamos, pudimos hacer algo más que cumplir.

¿Qué te ha dicho Neville?

Que soy importante para el equipo, que quiere que juegue mediapunta, que es es mi posición natural y mi preferida, y que llegue más al área. Que tengo que dar cien toques, que tengo que buscarla, que tener más la pelota en los pies y también más llegada. Nos ha puesto más trabajo específico y estoy trabajando para hacer más goles y dar más asistencias.

¿Cuál es la meta del Inter esta temporada? ¿Cómo ves al equipo, tanto a los jóvenes como a los veteranos?

Queremos ser un equipo protagonista, estar en los primeros lugares pelear por alzar títulos. Tenemos buenos jugadores, una plantilla bastante buena para estar en los primeros lugares.

De los jóvenes veo que Robbie [Robinson] ha mejorado mucho, puede ser un buen año para él, tiene muchas cualidades y va a ser importante. El pasado fue un año complicado para él por el virus, pues estaba solo y estaba nervioso, pero este año con más experiencia le va a ir mejor. [Edison] Azcona, pese a ser joven, tiene mucha cualidades y creo que va a ser buen jugador.

De los más veteranos tanto [Gonzalo] Higuaín, como [Blaise] Matuidi le dan mucha calidad al grupo, al ser internaciones que han ganado mucho y se comportan muy bien. Ahora nos conocemos más y va a ser mejor. Este año fue más difícil, nadie conocía el sistema y ahora estamos más unidos, sabemos como funciona el club y que representa.

¿Y en la selección juegas la misma posición que en el Inter?¿Cuál es la meta?

En la selección he estado jugando más por la izquierda, pero “el profe” [Gerardo Martino] quiere que juegue como mediapunta, dando más asistencias. Con el profe nos ha ido muy bien y contra mejores equipos de Europa solo hemos perdido un partido. Su idea de viajar ha ayudado mucho, al tener que jugar como visitantes, en Estados Unidos siempre somos locales.

Con la selección lo primero es pasar las eliminatorias para el Mundial y estar en los primeros lugares para ser cabeza de grupo, luego llegar a semifinales. También ganar la Copa Oro.

¿Por qué te vienes a la MLS, en concreto al Inter?

Quería un cambio. Ya había quedado campeón en México tres veces con tres equipos y quería un reto nuevo, una liga nueva. David Beckham me habló del proyecto y me gustó.

Comparado con México, ¿cómo ves el fútbol de la MLS?

En la MLS el fútbol es más directo, no gusta mucho tener mucho la pelota, se pasa muy rápido de la defensa a la delantera, no como en México que es un ritmo más lento. Me costó un poco adaptarme porque me gusta tener el balón y aquí se busca llegar más rápido al área e intentar hacer el gol, aunque vayas ganando, aquí se prioriza la ofensiva, más que el control del partido.

Si en un futuro regresas a México, ¿ en qué equipo jugarías?

Sí, voy a regresar, y me gustaría jugar con Chivas o con Monterrey. La afición de Chivas me quiere mucho, logré cosas importantes en el año y medio que jugué allí, además de que José Luis Higuera ya no está. Y en Monterrey no querían que me viniera, así que les debo una.

¿Cómo te sientes representado la marca de ropa deportiva mexicana Charly?

Es una buena marca, la cual ha crecido muchísimo y me siento muy orgulloso de ser su único representante en Estados Unidos, ahora que entra en la MLS, lo cual es algo muy importante. Charly comercializa ropa y zapatos deportivos, también de fútbol, que son muy buenos, no le pide nada a Adidas, las zapatillas y los “tachos” son muy buenos, cómodos y funcionales.

Un mensaje para los aficionados del Inter Miami

La verdad que decirles que apoyen al equipo y que esperamos hacer cosas importantes para la ciudad de Miami y el equipo Inter Miami este año. Esperen mucho coraje, entrega, correr los 90 minutos y ganar campeonatos.

¿Quién es tu jugador favorito? ¿Y tu equipo favorito?

Ronaldo [Nazario], el “9” brasileno, es mi jugador favorito. Antes seguía al Real Madrid, pero ahora me gusta ver el fútbol en general. En el videojuego de FIFA juego con el Manchester City porque tiene buenos jugadores y su estilo me gusta, en la cancha en realidad ya le toca ganar una Champions.

¿Qué le gusta a Pizarro?

Muchas cosas. Me gusta escuchar a Luis Miguel, que es mi favorito, y algo del reggaeton que se escucha aquí; me gusta ir a jugar tenis o padel con unos amigos, aquí hay muchas canchas. Me gusta ver jugar a Djokovic, pero más Federer, pero no se si pueda verlos en el Miami Open, pues me voy mañana con la selección a México y regreso el 31 de marzo.

En Miami vivo solo y a veces voy a la Cantina La Veinte, un restaurant mexicano en Brickell donde ponen música mexicana y hay hasta mariachis. Desayunamos y almorzamos en un club y la cena la encargo por la semana, y a veces compro algo de salmón, carne, quinoa, o mango.

De los deportes americanos me gusta mucho el basquetbol, pero no he ido a ver al Heat y no conozco a ninguno de sus jugadores, aunque sé que a [Goran] Dragic le gusta el fútbol.

Me gusta vivir en Miami es un lugar espectacular, tiene de todo, todas las culturas como si todos los países estuvieran aquí. No me reconocen mucho y eso es bueno porque puedes salir a cenar sin que te molesten. Siento menos presión, aquí la vida es más tranquila, el fútbol no es tan apasionado como en México porque tienen otros tres deportes importantes.

Algo que quieras agregar

Sí, que la presencia de Beckham nos está ayudando mucho, nos exige a estar mejor. La verdad es que estamos contentos de que esté aquí este año, siempre está hablando con todos, motivándonos, y siempre nos saluda mostrando su mejor cara.

Y con ello nos despide este poeta del fútbol, este muchacho afable y sereno, con magia en sus botas… Charly.