El futbolista del Inter Miami Rodolfo Pizarro revela su equipo y promete más goles

El estelar jugador mexicano del Inter Miami CF Rodolfo Pizarro posa en la terraza de su apartamento en Miami, el 19 de marzo de 2021. jiglesias@elnuevoherald.com

Rodolfo Pizarro es sin duda uno de los mejores futbolistas mexicanos y el Inter Miami de David Beckham tiene la enorme suerte de poder contar con él como uno de los tres Jugadores Designados, aunque a veces tenga que perderlo por tener que cumplir los compromisos con su selección nacional.

Pizarro a sus 27 años encara con optimismo su segunda temporada en el Inter, a la vez que espera llevar muy lejos al Tri de sus amores, después de un año muy duro marcado por la pandemia de COVID-19.

El jugador nos abre las puertas para mostrarnos, más que la nueva marca que representa, su particular cuadro sobre esa aventura que ha emprendido en la Capital del Sol y su posible regreso a la liga mexicana.

Luego de ganar tres campeonatos con Pachuca, Guadalajara y Monterrey respectivamente, Pizarro desembarca en Miami, hace poco más de un año, con una maleta repleta de ilusión.

“Quería un cambio. Ya había quedado campeón en México tres veces con tres equipos diferentes y quería un reto nuevo, una liga nueva”, dijo el mediapunta mexicano. “David Beckham me habló del proyecto, me gustó y me vine”..

La adaptación a un fútbol de la Major Soccer League (MLS) fue bastante rápida gracias a su enorme talento terminando su primera temporada con cuatro goles y cinco asistencias.

“En la MLS el fútbol es más directo, no gusta mucho tener mucho la pelota, se pasa muy rápido de la defensa a la delantera, no como en México que es un ritmo más lento”, indicó Pizarro.”Me costó un poco adaptarme porque me gusta tener el balón y aquí se busca llegar más rápido hacer el gol, aunque vayas ganando, aquí se prioriza la ofensiva, más que el control del juego. Estoy trabajando para hacer más goles”.

Pizarro aunque se encuentra encantado en Miami tiene su corazón en México y por ello piensa regresar a jugar en la liga MX, aunque no tiene muy claro en qué equipo despuéx de que saliera uno de sus escollos.

“Voy a regresar, y me gustaría jugar con Chivas o con Monterrey”, comentó. “La afición de Chivas me quiere mucho, logré cosas importantes en el tiempo que jugué allí”

“Además de que José Luis Higuera ya no está, lo echaron. Y en Monterrey no querían que me viniera, pero el Inter pagó la cláusula, así que les debo una”, añadió.

Pizarro se muestra orgulloso por haber sido nombrado como el representante en Estados Unidos de la marca mexicana de ropa deportiva Charly.

“Es una buena marca, la cual ha crecido muchísimo y me siento muy orgulloso de ser su único representante en EEUU, ahora que entra en la MLS”, señaló. “Creo que es algo muy importante. Charly comercializa ropa y zapatos deportivos, también de fútbol, que son muy buenos, no le pide nada a Adidas, las zapatillas y los “tachos” son muy buenos, cómodos y funcionales”.

El nuevo entrenador del Inter Phil Neville quiere que este año Pizarro juegue de media punta y sea más protagonista, consciente de su calidad quiere que tenga más el balón en sus pies. Ahora se encuentra concentrado con la selección mexicana, donde el técnico Gerardo Martino casualmente le pide lo mismo y al igual que el Inter tiene grandes metas.

“En la selección he estado jugando más por la izquierda, pero el profe quiere que juegue como mediapunta, dando más asistencias”, indicó RP. “Con el profe nos ha ido muy bien y contra mejores equipos de Europa solo hemos perdido un partido”.

Con la selección lo primero es pasar las eliminatorias para el Mundial y estar en los primeros lugares para ser cabeza de grupo”, explicó el astro del Inter. “Luego llegar a semifinales; además de ganar la Copa Oro”.