¿Qué le pasó realmente al Inter Miami ante el Galaxy en el debut de la temporada de la MLS?

El Inter Miami había preparado este domingo una gran fiesta en su debut de temporada. No faltaba de nada, Televisión nacional, horario estelar, buen clima, fanáticos con desbordado entusiasmo, David Beckham en persona y un rival de lujo como el Galaxy.

Pero en la cancha, donde estaba el plato principal, el resultado no fue el esperado, el Inter cayó 3-2 ante el equipo de Los Ángeles, a pesar de que el equipo de Miami se puso delante hasta en dos ocasiones.

No se esperaba una derrota ni mucho menos que le anotaran tres goles después de que el equipo se reforzara en defensa y tuviera una gran preparación bajo las órdenes de su nuevo director técnico, Phil Neville.

Y entonces, ¿qué pasó?

Si bien el Inter tuvo menos tiempo el balón (34%) si atacó más superando al Galaxy en 13 tiros y tres más entre los tres palos. Y aunque tuvo más posibilidades de marcar, anotó dos goles lo cual no estaba mal. Evidentemente el mayor problema estuvo en la zaga, lo cual no es nuevo, aunque no fue lo único que falló.

Neville apostó por los argentinos Nico Figal y Leandro González para el centro de la defensa, pero descuidaron al Chicharito Hernández y éste le hizo pagar por dos veces sus desatenciones.

La primera Figal tuvo que salir a cubrir el hueco que dejó el lateral derecho Kelvin Leerdam, fue superado por Ethan Zubak y el Chicharo más vivo antes que González al centro raso y con habilidad la mandó a guardar.

En la segunda, un buen centro chut de nuevo desde la izquierda sin marca no pudo ser despejado de cabeza ni por Figal ni por González y por el portero del Inter John McCarthy en un fallo impropio la dejó a los pies del Chicharito que sin marca solo la tuvo que empujar a las redes para empatar de nuevo el partido.

En el centro no estaba Leerdam, ni Lewis Morgan para impedirlo y el lateral izquierdo

Joevin Jones tampoco estuvo para cerrar e impedir el remate.

Ya en el definitivo 3-2, con el disparo colocado de Sacha Kljestan, todos, estaban dormidos mientras el Galaxy fabricaba la jugada en el balcón del área, incluyendo a McCarthy quien no se movió. Kljestan remató sin marca.

“Estoy satisfecho con todos los jugadores. Pienso que por su actitud y compromiso, vi un equipo con estilo, un equipo unido y ahora vemos a un equipo que está dolido en el vestuario porque sienten que pudieron sacar un mejor resultado”, declaró Neville. “Va a ser un camino largo y van a haber huecos en ese camino. Hoy fue un hueco, pero pienso que hoy mostramos que podemos tener éxito”.

Y es que después de ponerse delante el Inter no supo cuidar el balón y eso no es solo culpa de los defensas. Fue una pena porque dio la sensación de que el triunfo se le escapó entre las manos, después de ser mejor durante 70 minutos y haber tenido el juego en el bolsillo.

No fue un buen partido para Morgan, pero si de Rodolfo Pizarro, quien dio una gran pase a Gonzalo Higuaín para que le diera la asistencia en bandeja de plata a Robbie Robinson en el primer gol. Luego se cambiaron los papeles y el mexicano tras recibir de Robinson provocó el penalti que luego transformó Higuaín.

Los tres trabajaron muy bien. Higuaín mostró porqué es considerado como uno de los mejores delanteros de la MLS, Pizarro mostró su pedigrí de gran jugador y Robinson justificó porque fue elegido en el número uno del Draft.

“Tenemos que defender ese gol de por vida en los minutos finales de los partidos”, indicó Robinson. “Ahí es cuando el otro equipo está atacando más. Son las cosas pequeñas. Quedarse con su hombre y ser capaz de bloquear esos centros antes”.

Los mediocampistas Blaise Matuidi, quien mostró su categoría y Gregore Silva trabajaron a destajo, pero en los momentos clave del partido les faltó compañía y algo más de mordiente.

Matuidi mostró que es todo un profesional y se mantuvo muy concentrado, tras unos días de incertidumbre al ser investigada su contratación por parte de la liga.

Neville piensa que falló el fondo físico, pero no vale decir que apenas tuvieron un juego de pretemporada o que el cansancio les pasó factura al final. Sino que la causa fue la concentración, la falta de agresividad y sobre todo lo estirado que estaba el equipo con el marcador a favor.

“Hubo un período de 10 minutos en la segunda mitad en el que bajamos la energía”, dijo Neville. “Esperábamos eso por nuestra falta de tiempo de juego. Pero en vez de tocar el balón y mantener la posesión terminamos jugando balones largos y regalamos la posesión. A este nivel los errores cuestan”.

Tal vez la entrada de de Ryan Shawcroos en el centro de la defensa ayude. Pero igual hace falta mejorar la atención en defensa en general y que Morgan levante su juego.

El sábado en Filadelfia el Inter tiene la oportunidad de corregir estos errores y redimirse. No puede se caer otra vez en la autocomplacencia