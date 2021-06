Vinculan el desplome del valor de Coca Cola en la bolsa al gesto de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sonríe durante un entrenamiento de Portugal, el lunes 14 de junio de 2021, en Budapest. Foto: AP

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo apartó dos botellas de Coca Cola antes de iniciar la conferencia de prensa previa al partido entre su selección y la de Hungría este lunes.

El gesto ha dado mucho que hablar y ha sido señalado por algunos como la causa de la bajada en bolsa de Coca-Cola e incluso se ha llegado a mencionar pérdidas millonarias.

Al parecer Cristiano no le gustó tener delante las dos bebidas gaseosas que patrocinan la UEFA, insinuando que prefiere el agua, una acción que en Estados Unidos le hubiera costado una fuerte multa, pero no en Europa, donde ni la Federación Portuguesa, ni la UEFA le van a hacer nada.

Se dice que las acciones de Coca Cola cayeron unas décimas de puntos el lunes, que suponen unos cuantos millones, pero según los analistas estos números ya habían comenzado a descender desde antes, algo normal en la bolsa. De hecho las acciones de Coca Cola habían subido al inicio de la Eurocopa.

Si bien el gesto de Ronaldo manda un mensaje positivo en cuanto a la salud, no está bien visto que desprecie la marca que paga a quien le invita a jugar.

Él más que nadie debe conocer el mercado y que parte de la fortuna que gana se la debe a los derechos de publicidad, y al romper las reglas solo demuestra que se siente un ser superior sin importar las consecuencias de sus actos.

Sin embargo, no está claro si esto perjudicó o no a Coca Cola, porque hoy más que antes se habla de la marca y no solo por los 700 millones seguidos de Cristiano en redes sociales, sino de casi todo el mundo.

Pero ojo nada de perder $4,000 millones por ese gesto o de valer $242 mil millones a $238 mil millones, este mismo lunes la bolsa tras caer de $56.10 a 55.22 la acción, cerró a $55.60 y el martes a $55.42, algo normal, lo cual para nada justifica la acción, que si puede tener consecuencias a largo plazo.

Acto seguido, el mismo lunes, otra estrella de la Eurocopa, el francés Paul Pogba hizo algo similar al retirar de la mesa una botella de cerveza Heineken, otro de los patrocinadores.

Se ha argumentado que Pogba es musulmán y que no ingiere alcohol, pero eso no justifica su acción, pues es otro futbolista que es multimillonario gracias a los patrocinios.

Heineken es otrora de las marcas que soportan esta Euro y eso es sumamente importante en estos tiempos que corren. Estos gestos, además de la mala educación, muestran el egoísmo desmedido de estos dos jugadores antes quienes pagan poniendo a su persona por encima de lo que representan.